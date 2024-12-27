Куренков представит доклад Путину после возвращения из зоны ЧС на Кубани

Глава МЧС Александр Куренков в середине дня доложит президенту Владимиру Путину о мерах, которые предпринимаются в рамках объявленного ЧС федерального уровня в Краснодарском крае. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.