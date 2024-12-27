Куренков представит доклад Путину после возвращения из зоны ЧС на Кубани
Глава МЧС Александр Куренков в середине дня доложит президенту Владимиру Путину о мерах, которые предпринимаются в рамках объявленного ЧС федерального уровня в Краснодарском крае. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Куренков также «поговорит в целом о делах возглавляемого им ведомства по случаю Дня спасателя», добавили в Кремле.
Режим ЧС федерального уровня власти ввели 26 декабря после разлива мазута в Черном море. Введение ЧС позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций, пояснял Куренков. Кроме того, режим ЧС позволит оказать финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства.
15 декабря из-за крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Черном море произошел разлив топлива, который повлек за собой экологическую катастрофу.