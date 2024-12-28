Посол РФ в Мали и Нигере: Украина открыла второй фронт в Африке
Украина развернула второй фронт в Африке, потворствуя незаконным вооруженным формированиям в дружественных Москве странах. Об этом заявил посол РФ в Мали и по совместительству в Нигере Игорь Громыко, пишет ТАСС.
По словам Громыко, эти действия были вызваны неспособностью Киева одержать победу над Россией на поле боя.
В августе власти Мали решили разорвать дипломатические отношения с Украиной. Поводом стали «подрывные высказывания» представителя украинской военной разведки Андрея Юсова, который признал причастность Украины к вооруженным террористическим группировкам, приведшим к гибели элементов силы обороны и безопасности Мали. Власти Мали считают, что действия Украины нарушают суверенитет Мали и «представляют собой поддержку международного терроризма».
Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов начался в 2012 г. Тогда в марте в стране произошел переворот, в результате которого президент был отстранен от должности, а к власти пришли военные. Недовольство военных главой республики было связано с реакцией властей на вооруженное восстание племен туарегов на севере Мали.