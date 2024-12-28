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Посол РФ в Мали и Нигере: Украина открыла второй фронт в Африке

Ведомости

Украина развернула второй фронт в Африке, потворствуя незаконным вооруженным формированиям в дружественных Москве странах. Об этом заявил посол РФ в Мали и по совместительству в Нигере Игорь Громыко, пишет ТАСС.

По словам Громыко, эти действия были вызваны неспособностью Киева одержать победу над Россией на поле боя.

В августе власти Мали решили разорвать дипломатические отношения с Украиной. Поводом стали «подрывные высказывания» представителя украинской военной разведки Андрея Юсова, который признал причастность Украины к вооруженным террористическим группировкам, приведшим к гибели элементов силы обороны и безопасности Мали. Власти Мали считают, что действия Украины нарушают суверенитет Мали и «представляют собой поддержку международного терроризма».

Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов начался в 2012 г. Тогда в марте в стране произошел переворот, в результате которого президент был отстранен от должности, а к власти пришли военные. Недовольство военных главой республики было связано с реакцией властей на вооруженное восстание племен туарегов на севере Мали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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