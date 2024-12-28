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Путин и Токаев провели телефонный разговор на тему авиакатастрофы под Актау

Ведомости

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, во время которого обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы с азербайджанским пассажирским самолетом вблизи Актау и обсудили трагический инцидент. Об этом сообщает Кремль.

«Стороны исходят из того, что казахстанская правительственная комиссия, занимающаяся расследованием всех деталей произошедшего, привлечет к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы, экспертов из России, Азербайджана и Бразилии», – указано в сообщении.

Отмечается, что характер проводимой в республике работы будет «объективным и прозрачным».

Токаев также поблагодарил Путина за гостеприимство, имея в виду неформальный саммит СНГ и заседание Высшего евразийского экономического совета, состоявшиеся на днях в Ленинградской области

Стороны сохранят постоянный контакт по вопросам расследования обстоятельств крушения азербайджанского самолета и по актуальным темам развития сотрудничества двух государств.

Ранее 28 декабря Путин обсудил по телефону крушение самолета в Казахстане с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава российского государства принес свои извинения в связи с тем, что авиакатастрофа произошла в воздушном пространстве России. Путин отметил, что судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорту Грозного, в то время как столицу Чечни, а также Моздок и Владикавказ атаковали украинские дроны. Российские средства противовоздушной обороны отражали эти атаки, отметил Путин.

Самолет Embraer E190, летевший из Баку в Грозный, разбился при посадке вблизи Актау утром 25 декабря. На борту находились 62 пассажира, в числе которых были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии, а также пять членов экипажа. Погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы. Токаев заявил, что важно не допускать распространения фейков об авиакатастрофе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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