Путин и Токаев провели телефонный разговор на тему авиакатастрофы под Актау

Ранее 28 декабря Путин обсудил по телефону крушение самолета в Казахстане с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава российского государства принес свои извинения в связи с тем, что авиакатастрофа произошла в воздушном пространстве России. Путин отметил, что судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорту Грозного, в то время как столицу Чечни, а также Моздок и Владикавказ атаковали украинские дроны. Российские средства противовоздушной обороны отражали эти атаки, отметил Путин.