Путин и Токаев провели телефонный разговор на тему авиакатастрофы под Актау
Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, во время которого обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы с азербайджанским пассажирским самолетом вблизи Актау и обсудили трагический инцидент. Об этом сообщает Кремль.
«Стороны исходят из того, что казахстанская правительственная комиссия, занимающаяся расследованием всех деталей произошедшего, привлечет к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы, экспертов из России, Азербайджана и Бразилии», – указано в сообщении.
Отмечается, что характер проводимой в республике работы будет «объективным и прозрачным».
Токаев также поблагодарил Путина за гостеприимство, имея в виду неформальный саммит СНГ и заседание Высшего евразийского экономического совета, состоявшиеся на днях в Ленинградской области
Стороны сохранят постоянный контакт по вопросам расследования обстоятельств крушения азербайджанского самолета и по актуальным темам развития сотрудничества двух государств.
Ранее 28 декабря Путин обсудил по телефону крушение самолета в Казахстане с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава российского государства принес свои извинения в связи с тем, что авиакатастрофа произошла в воздушном пространстве России. Путин отметил, что судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорту Грозного, в то время как столицу Чечни, а также Моздок и Владикавказ атаковали украинские дроны. Российские средства противовоздушной обороны отражали эти атаки, отметил Путин.
Самолет Embraer E190, летевший из Баку в Грозный, разбился при посадке вблизи Актау утром 25 декабря. На борту находились 62 пассажира, в числе которых были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии, а также пять членов экипажа. Погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы. Токаев заявил, что важно не допускать распространения фейков об авиакатастрофе.