Президент Грузии заявил о прогрессе в вопросе курса на евроинтеграцию
Грузия стремится стать полноправным членом Евросоюза, и это исторический выбор грузинского народа, заявил президент Михаил Кавелашвили во время Конференции послов 2024 г., передает Первый национальный телеканал. Он также отметил, что евроинтеграция в последние годы используется для разного рода спекуляций как внутри, так и за пределами страны.
По словам президента, процесс европейской интеграции Грузии прогрессирует, несмотря на «искусственные беспорядки» и «дезинформацию». Он также пообещал, что к 2028 г. Грузия выплатит почти 90% Соглашения об ассоциации, а к 2030 г. страна будет подготовлена к членству в Европейском Союзе.
Кавелашвили также заявил, что Грузия намерена и дальше укреплять отношения с США и Тбилиси ожидает «разрешения недоразумений» при новой администрации Дональда Трампа и обеспечения того, чтобы приоритеты, обозначенные в «Хартии стратегического партнерства», были отражены во всех областях сотрудничества. Кавелашвили отдельно прокомментировал мир на Южном Кавказе, заявив, что страна привержена укреплению мира и стабильности в регионе, а также связей с Азербайджаном, Арменией и Турцией.
29 декабря Кавелашвили вступил в должность президента Грузии. Предшественница Саломе Зурабишвили покинула резиденцию президента и присоединилась к протестным акциям в стране. Инаугурация нового президента началась в парламенте Грузии на фоне акции протеста под названием «Красная карточка Кавелашвили», передавал News Georgia. По данным портала, на церемонию не пригласили иностранных послов и зарубежных гостей, ожидалось только присутствие депутатов, членов правительства, представителей Грузинской православной церкви, а также конституционных органов. Телеканал Mtavari назвал Кавелишвили нелегитимным президентом.
Участники акций протеста 28 декабря выстроились в живую цепь. На центральные улицы вышли жители Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Поти, Хашури, Сенаки, Ахмета и других городов. Граждане, как отмечается, протестовали против инаугурации нового президента и потребовали освобождения задержанных участников митингов и проведения новых парламентских выборов. По данным News Georgia, цепь из людей в столице стала самой протяженной и составила почти 7 км.
14 декабря в Грузии прошли президентские выборы, на которых победил единственный претендент на пост главы государства Кавелашвили. В день объявления результатов Зурабишвили заявила, что на выборах в Грузии «никто никого не выбирал». Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе предупредил, что Зурабишвили должна будет покинуть резиденцию 29 декабря или против нее будет возбуждено уголовное дело.