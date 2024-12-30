Президент Грузии заявил о прогрессе в вопросе курса на евроинтеграцию

Кавелашвили также заявил, что Грузия намерена и дальше укреплять отношения с США и Тбилиси ожидает «разрешения недоразумений» при новой администрации Дональда Трампа и обеспечения того, чтобы приоритеты, обозначенные в «Хартии стратегического партнерства», были отражены во всех областях сотрудничества. Кавелашвили отдельно прокомментировал мир на Южном Кавказе, заявив, что страна привержена укреплению мира и стабильности в регионе, а также связей с Азербайджаном, Арменией и Турцией.