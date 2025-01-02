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Российские средства ПВО сбили украинский Су-27

Ведомости

За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, шесть реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, а также 97 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщается в сводке Минобороны.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, инфраструктуру военных аэродромов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.

1 января Минобороны сообщало об атаке ВС России на место сборки украинских катеров. Также был нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры, который обеспечивал работу предприятия ВПК Украины. Удары осуществлялись с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии.

31 декабря стало известно, что в ходе спецоперации ВС РФ заняли более 200 населенных пунктов на Украине и в Курской области. Самыми значимыми операциями считаются взятие городов Авдеевка, Угледар и Селидово. Больше всего населенных пунктов было взято в Донецкой народной республике – за год под контроль России перешли 157 сел и городов.

Масштабные боевые действия на юго-востоке Украине начались после объявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль большую часть ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории были включены в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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