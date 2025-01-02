Российские средства ПВО сбили украинский Су-27
За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, шесть реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, а также 97 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, инфраструктуру военных аэродромов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.
1 января Минобороны сообщало об атаке ВС России на место сборки украинских катеров. Также был нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры, который обеспечивал работу предприятия ВПК Украины. Удары осуществлялись с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии.
31 декабря стало известно, что в ходе спецоперации ВС РФ заняли более 200 населенных пунктов на Украине и в Курской области. Самыми значимыми операциями считаются взятие городов Авдеевка, Угледар и Селидово. Больше всего населенных пунктов было взято в Донецкой народной республике – за год под контроль России перешли 157 сел и городов.
Масштабные боевые действия на юго-востоке Украине начались после объявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль большую часть ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории были включены в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.