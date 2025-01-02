Российские средства ПВО сбили украинский Су-27

31 декабря стало известно, что в ходе спецоперации ВС РФ заняли более 200 населенных пунктов на Украине и в Курской области. Самыми значимыми операциями считаются взятие городов Авдеевка, Угледар и Селидово. Больше всего населенных пунктов было взято в Донецкой народной республике – за год под контроль России перешли 157 сел и городов.