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Захарова ответила на заявление Бербок о российских военных базах в Сирии

Ведомости

Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок стоит подумать о статусе американских военных баз на территории ФРГ вместо того, чтобы требовать вывода российских военных из Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на соответствующее требование главы немецкой дипломатии.

«И это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее 3 января Бербок с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро в составе европейской делегации прилетели в Сирию для проведения переговоров с ее новыми властями, целью визита называлось обсуждение политического перехода в Сирии и формирование инклюзивного правительства, установление официальных контактов между странами. Перед выездом в Дамаск Бербок призвала избавиться от российского военного контингента в Сирии.

Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства 8 декабря 2024 г., позже повстанцы сформировали правительство и назначили премьер-министра. Президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в Москве. 29 декабря прошлого года лидер сирийской оппозиции Мухаммад аль-Джулани заявил, что Сирию и Россию связывают стратегические интересы, поэтому новые сирийские власти не хотят, чтобы российская сторона ушла из арабской республики в ущерб двусторонним отношениям.

Вместе с тем на сирийской территории присутствуют американские военные базы, а также военизированные отряды курдов, поддерживаемые США. Прежние власти Сирии неоднократно говорили о том, что войска США находятся на территории арабской республики незаконно и занимаются воровством нефти и других природных ресурсов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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