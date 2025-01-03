Захарова ответила на заявление Бербок о российских военных базах в Сирии

«И это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?», – написала Захарова в своем Telegram-канале.