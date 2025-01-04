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Захарова: Россия много лет сообщала о поставках США оружия Украине до конфликта

Ведомости

Россия много лет сообщала о поставках Украине западного оружия задолго до начала боевых действий в феврале 2022 г. Об этом заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Россия об этом говорила много лет. И про накачку Штатами и Британии Украины оружием, и про бесконечные натовские учения в акватории Черного моря с нарушением российских границ, и про опасное сближение военной авиации западных стран с гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве нашей страны», – подчеркнула дипломат.

По ее словам, именно поэтому одной из задач российской спецоперации является демилитаризация Украины и обеспечение безопасности России.

4 января Блинкен заявил в интервью The New York Times, что США задолго до начала спецоперации начали поставлять Украине оружие, это было необходимо в том числе для предотвращения захвата Киева. Он уточнил, что США «предвидели» приближение российско-украинского конфликта. Поставки вооружений Украине шли с сентября 2021 г., а затем возобновились в декабре.

21 ноября президент РФ Владимир Путин объявил, что в этот день Россия применила по украинской территории ракету «Орешник». Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Удар стал ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь территории России и последовавшие за этим атаки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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