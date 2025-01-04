Захарова: Россия много лет сообщала о поставках США оружия Украине до конфликта

4 января Блинкен заявил в интервью The New York Times, что США задолго до начала спецоперации начали поставлять Украине оружие, это было необходимо в том числе для предотвращения захвата Киева. Он уточнил, что США «предвидели» приближение российско-украинского конфликта. Поставки вооружений Украине шли с сентября 2021 г., а затем возобновились в декабре.