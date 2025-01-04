Захарова: Россия много лет сообщала о поставках США оружия Украине до конфликта
Россия много лет сообщала о поставках Украине западного оружия задолго до начала боевых действий в феврале 2022 г. Об этом заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Россия об этом говорила много лет. И про накачку Штатами и Британии Украины оружием, и про бесконечные натовские учения в акватории Черного моря с нарушением российских границ, и про опасное сближение военной авиации западных стран с гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве нашей страны», – подчеркнула дипломат.
По ее словам, именно поэтому одной из задач российской спецоперации является демилитаризация Украины и обеспечение безопасности России.
4 января Блинкен заявил в интервью The New York Times, что США задолго до начала спецоперации начали поставлять Украине оружие, это было необходимо в том числе для предотвращения захвата Киева. Он уточнил, что США «предвидели» приближение российско-украинского конфликта. Поставки вооружений Украине шли с сентября 2021 г., а затем возобновились в декабре.
21 ноября президент РФ Владимир Путин объявил, что в этот день Россия применила по украинской территории ракету «Орешник». Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Удар стал ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь территории России и последовавшие за этим атаки.