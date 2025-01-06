Yonhap: ракета КНДР пролетела около 1100 км до падения в Японское море
Северная Корея осуществила первый в этом году пуск баллистической ракеты средней дальности в сторону Японского моря. До падения в море она пролетела около 1100 км, заявили военные Южной Кореи, передает Yonhap.
Южнокорейский объединенный комитет начальников штабов зафиксировал запуск снаряда примерно в 12:00 (06:00 мск) из района Пхеньяна.
«Готовясь к новым запускам, наши военные усилили мониторинг и бдительность, тесно обмениваясь информацией о северокорейской ракете с американской и японской сторонами и поддерживая полную боеготовность», – заявили в комитете.
Издание отмечает, что запуск состоялся в то время, когда госсекретарь США Энтони Блинкен находится с визитом в Сеуле для переговоров со своим южнокорейским коллегой «об усилиях по сдерживанию северокорейских угроз на фоне политических потрясений», связанных с попыткой президента Юн Сок Ёля ввести военное положение.
В последний раз КНДР запускала несколько баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря 5 ноября, перед президентскими выборами в США, пишет Yonhap.
Hwasongpho («Хвасон»)-16B – новый тип твердотопливной баллистической ракеты средней дальности, оснащенной недавно разработанной гиперзвуковой планирующей боеголовкой, запускается под наблюдением северокорейского лидера Ким Чен Ына со 2 апреля 2024 г.
1 ноября 2024 г. КНДР сообщала о запуске новейшей баллистической ракеты «Хвасон-19». Согласно информации минобороны Японии, запущенная КНДР ракета находилась в полете 86 минут и за это время поднялась на максимальную высоту более 7000 км. Преодолев расстояние в 1000 км, она упала примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири вблизи острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.