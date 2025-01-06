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Yonhap: ракета КНДР пролетела около 1100 км до падения в Японское море

Ведомости

Северная Корея осуществила первый в этом году пуск баллистической ракеты средней дальности в сторону Японского моря. До падения в море она пролетела около 1100 км, заявили военные Южной Кореи, передает Yonhap.

Южнокорейский объединенный комитет начальников штабов зафиксировал запуск снаряда примерно в 12:00 (06:00 мск) из района Пхеньяна.

«Готовясь к новым запускам, наши военные усилили мониторинг и бдительность, тесно обмениваясь информацией о северокорейской ракете с американской и японской сторонами и поддерживая полную боеготовность», – заявили в комитете.

Издание отмечает, что запуск состоялся в то время, когда госсекретарь США Энтони Блинкен находится с визитом в Сеуле для переговоров со своим южнокорейским коллегой «об усилиях по сдерживанию северокорейских угроз на фоне политических потрясений», связанных с попыткой президента Юн Сок Ёля ввести военное положение.

В последний раз КНДР запускала несколько баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря 5 ноября, перед президентскими выборами в США, пишет Yonhap.

Hwasongpho («Хвасон»)-16B – новый тип твердотопливной баллистической ракеты средней дальности, оснащенной недавно разработанной гиперзвуковой планирующей боеголовкой, запускается под наблюдением северокорейского лидера Ким Чен Ына со 2 апреля 2024 г.

1 ноября 2024 г. КНДР сообщала о запуске новейшей баллистической ракеты «Хвасон-19». Согласно информации минобороны Японии, запущенная КНДР ракета находилась в полете 86 минут и за это время поднялась на максимальную высоту более 7000 км. Преодолев расстояние в 1000 км, она упала примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири вблизи острова Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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