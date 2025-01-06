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Российские военные не дали ВСУ прорваться к курскому селу Большое Солдатское

Всего за время боев на Курском направлении украинская армия потеряла до 49 500 военных
Ведомости

Подразделения российской группировки войск «Север» пресекли попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться к населенному пункту Большое Солдатское в Курской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

По данным оборонного ведомства, украинские военные предприняли контратаку штурмовыми группами в направлении Большого Солдатского, чтобы остановить наступление Вооруженных сил (ВС) России на Курском направлении.

«Решительными действиями подразделений группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ пресечена», – сказано в сообщении Минобороны.

В ведомстве добавили, что основные силы противника были уничтожены на подступах к хутору Бердин в ходе огневого поражения.

За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили до 485 военнослужащих. Всего за время боев здесь противник потерял до 49 500 военных, 283 танка, 216 боевых машин пехоты и много другого вооружения.

5 января Минобороны разместило данные о том, что ВСУ в Курской области предприняли контратаку в направлении хутора Бердин Большесолдатского района. Артиллерия и авиация «Севера» поразила штурмовую группу противника.

Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа 2024 г. – с тех пор, как в регион вторглись украинские военные. В субъекте действуют режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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