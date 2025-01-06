Российские военные не дали ВСУ прорваться к курскому селу Большое СолдатскоеВсего за время боев на Курском направлении украинская армия потеряла до 49 500 военных
Подразделения российской группировки войск «Север» пресекли попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться к населенному пункту Большое Солдатское в Курской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
По данным оборонного ведомства, украинские военные предприняли контратаку штурмовыми группами в направлении Большого Солдатского, чтобы остановить наступление Вооруженных сил (ВС) России на Курском направлении.
«Решительными действиями подразделений группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ пресечена», – сказано в сообщении Минобороны.
В ведомстве добавили, что основные силы противника были уничтожены на подступах к хутору Бердин в ходе огневого поражения.
За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили до 485 военнослужащих. Всего за время боев здесь противник потерял до 49 500 военных, 283 танка, 216 боевых машин пехоты и много другого вооружения.
5 января Минобороны разместило данные о том, что ВСУ в Курской области предприняли контратаку в направлении хутора Бердин Большесолдатского района. Артиллерия и авиация «Севера» поразила штурмовую группу противника.
Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа 2024 г. – с тех пор, как в регион вторглись украинские военные. В субъекте действуют режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального масштаба.