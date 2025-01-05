Минобороны сообщило о контратаке ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) около 9:00 мск предприняли контратаку штурмовой группы в направлении хутора Бердин Большесолдатского района, говорится в сообщении оборонного ведомства. Противник действовал в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом. Целью контратаки ВСУ Минобороны называет остановку наступления российских войск на Курском направлении.