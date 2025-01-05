Минобороны сообщило о контратаке ВСУ в Курской области

Минобороны сообщило о контратаке ВСУ в Курской областиВойска «Севера» нанесли поражение штурмовой группе противника
Украинские военные в Курской области предприняли контратаку для остановки наступления российских войск, артиллерия и авиация группировки войск «Север» нанесла поражение штурмовой группе противника, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ в сводке.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) около 9:00 мск предприняли контратаку штурмовой группы в направлении хутора Бердин Большесолдатского района, говорится в сообщении оборонного ведомства. Противник действовал в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом. Целью контратаки ВСУ Минобороны называет остановку наступления российских войск на Курском направлении.
«Артиллерией и авиацией группировки войск «Север» нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин», – говорится в сообщении.
Бои в Курской области ведутся с 6 августа 2024 г. после вторжения украинских военнослужащих. В субъекте объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.