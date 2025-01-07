Премьер-министр Словакии обсудит с Еврокомиссией транзит газа через Украину

По данным агентства, встреча Фицо с представителями ЕК пройдет 9 января в Брюсселе. Поставки газа через Украину прекратились 1 января после истечения срока действия соглашения между Москвой и Киевом. Reuters отмечает, что Словакия стремилась продолжить получать газ транзитом через Украину, а Фицо пригрозил Киеву ответными мерами за, по его словам, крупные экономические потери для Словакии.