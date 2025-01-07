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Премьер-министр Словакии обсудит с Еврокомиссией транзит газа через Украину

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудит прекращение транзита российского газа через Украину с Европейской комиссией (ЕК), сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию правительства Словакии.

По данным агентства, встреча Фицо с представителями ЕК пройдет 9 января в Брюсселе. Поставки газа через Украину прекратились 1 января после истечения срока действия соглашения между Москвой и Киевом. Reuters отмечает, что Словакия стремилась продолжить получать газ транзитом через Украину, а Фицо пригрозил Киеву ответными мерами за, по его словам, крупные экономические потери для Словакии.

1 января 2025 г. в 8:00 прекратился транзит газа в Европу через территорию Украины в связи с завершением срока действия договора между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины». Украина отказалась продлевать соглашение, поэтому «Газпром» не имеет юридической возможности продолжать подавать газ, сообщалось 1 января в Telegram-канале российской компании.

В тот же день Фицо заявил, что остановка транзита газа будет иметь суровые последствия для всех в Европейском союзе, «но только не для России».

С 1 января из-за остановки транзита российского газа через Украину централизованное отопление было отключено в Приднестровье. Тепло и горячая вода не подаются населению, бюджетным учреждениям и организациям. Исключение составляют больницы и учреждения социальной защиты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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