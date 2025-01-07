Премьер-министр Словакии обсудит с Еврокомиссией транзит газа через Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудит прекращение транзита российского газа через Украину с Европейской комиссией (ЕК), сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию правительства Словакии.
По данным агентства, встреча Фицо с представителями ЕК пройдет 9 января в Брюсселе. Поставки газа через Украину прекратились 1 января после истечения срока действия соглашения между Москвой и Киевом. Reuters отмечает, что Словакия стремилась продолжить получать газ транзитом через Украину, а Фицо пригрозил Киеву ответными мерами за, по его словам, крупные экономические потери для Словакии.
1 января 2025 г. в 8:00 прекратился транзит газа в Европу через территорию Украины в связи с завершением срока действия договора между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины». Украина отказалась продлевать соглашение, поэтому «Газпром» не имеет юридической возможности продолжать подавать газ, сообщалось 1 января в Telegram-канале российской компании.
В тот же день Фицо заявил, что остановка транзита газа будет иметь суровые последствия для всех в Европейском союзе, «но только не для России».
С 1 января из-за остановки транзита российского газа через Украину централизованное отопление было отключено в Приднестровье. Тепло и горячая вода не подаются населению, бюджетным учреждениям и организациям. Исключение составляют больницы и учреждения социальной защиты.