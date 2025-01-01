Премьер-министр Словакии прокомментировал остановку транзита газа в Европу
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что остановка транзита газа через Украину в Европу будет иметь суровые последствия. Это следует из его видеообращения на странице в Facebook
«Это будет иметь суровые последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России», – заявил премьер Словакии.
1 января 2025 г. в 8:00 прекратился транзит газа в Европу через территорию Украины в связи с завершением срока действия договора между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины». Украина отказалась продлевать соглашение, поэтому «Газпром» не имеет юридической возможности продолжать подавать газ, сообщалось 1 января в Telegram-канале российской компании.