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Посольство России обвинило в энергокризисе в Приднестровье Запад и Украину

Ведомости

Ответственность за энергетический кризис в Приднестровье несут Украина и западные страны. Об этом сообщило посольство России в Молдавии в своем Telegram-канале.

«Ситуация на левом берегу искусственно создана коллективным Западом и Украиной. Ни у кого не должно остаться сомнений: защита российских граждан и соотечественников – абсолютный внешнеполитический приоритет», – говорится в сообщении.

В российском диппредставительстве отметили, что игнорирование властями Молдавии проблем в отношениях с «Газпромом» является основной причиной ухудшающейся ситуации в регионе. Кроме того, энергетический кризис разжигает политика президента Украины Владимира Зеленского. С 1 января «Газпром» технически и юридически не может продолжать поставки российского газа через украинскую территорию после истечения соглашения с «Нафтогазом». Украина остановила транзит газа в зимний период, чтобы обречь жителей Приднестровья на страдания, указали в посольстве.

СМИ в Кишиневе и Киеве пытаются переложить ответственность за энергокризис на Россию, публикуя лживые утверждения о том, что «Москва бросила Тирасполь», говорится в заявлении посольства. При попустительстве официальных лиц Молдавии некоторые «горячие головы» также предлагают решить вопрос силовыми методами. В диппредставительстве предупредили, что подобные действия не останутся без ответа.

С 1 января в Приднестровье отключили централизованное отопление из-за прекращения газовых поставок из Молдавии в связи с остановкой транзита российского газа через Украину. Тепло и горячая вода не подаются населению, бюджетным учреждениям и организациям. Исключение составляют больницы и учреждения социальной защиты.

По состоянию на 6 января в Приднестровье из-за энергокризиса от газоснабжения отключены 122 населенных пункта, без газа остались 51 500 абонентов и 1800 организаций. Без отопления находятся 1500 многоквартирных домов, 131 школа и 147 детских садов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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