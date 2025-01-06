Посольство России обвинило в энергокризисе в Приднестровье Запад и Украину

В российском диппредставительстве отметили, что игнорирование властями Молдавии проблем в отношениях с «Газпромом» является основной причиной ухудшающейся ситуации в регионе. Кроме того, энергетический кризис разжигает политика президента Украины Владимира Зеленского. С 1 января «Газпром» технически и юридически не может продолжать поставки российского газа через украинскую территорию после истечения соглашения с «Нафтогазом». Украина остановила транзит газа в зимний период, чтобы обречь жителей Приднестровья на страдания, указали в посольстве.