Посольство России обвинило в энергокризисе в Приднестровье Запад и Украину
Ответственность за энергетический кризис в Приднестровье несут Украина и западные страны. Об этом сообщило посольство России в Молдавии в своем Telegram-канале.
«Ситуация на левом берегу искусственно создана коллективным Западом и Украиной. Ни у кого не должно остаться сомнений: защита российских граждан и соотечественников – абсолютный внешнеполитический приоритет», – говорится в сообщении.
В российском диппредставительстве отметили, что игнорирование властями Молдавии проблем в отношениях с «Газпромом» является основной причиной ухудшающейся ситуации в регионе. Кроме того, энергетический кризис разжигает политика президента Украины Владимира Зеленского. С 1 января «Газпром» технически и юридически не может продолжать поставки российского газа через украинскую территорию после истечения соглашения с «Нафтогазом». Украина остановила транзит газа в зимний период, чтобы обречь жителей Приднестровья на страдания, указали в посольстве.
СМИ в Кишиневе и Киеве пытаются переложить ответственность за энергокризис на Россию, публикуя лживые утверждения о том, что «Москва бросила Тирасполь», говорится в заявлении посольства. При попустительстве официальных лиц Молдавии некоторые «горячие головы» также предлагают решить вопрос силовыми методами. В диппредставительстве предупредили, что подобные действия не останутся без ответа.
С 1 января в Приднестровье отключили централизованное отопление из-за прекращения газовых поставок из Молдавии в связи с остановкой транзита российского газа через Украину. Тепло и горячая вода не подаются населению, бюджетным учреждениям и организациям. Исключение составляют больницы и учреждения социальной защиты.
По состоянию на 6 января в Приднестровье из-за энергокризиса от газоснабжения отключены 122 населенных пункта, без газа остались 51 500 абонентов и 1800 организаций. Без отопления находятся 1500 многоквартирных домов, 131 школа и 147 детских садов.