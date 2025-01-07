Трамп заявил о великолепном приеме делегации США в Гренландии
Представители Гренландии оказали великолепный прием Дональду Трампу-младшему и членам делегации США. Об этом сообщил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
«Дональд младший и мои представители приземлились в Гренландии. Их великолепно встретили. Они [Гренландия] и свободный мир нуждаются в безопасности, защите, силе и мире. Это сделка, которая должна состояться. Сделаем Америку снова великой. Сделаем Гренландию снова великой!», – написал он.
В декабре 2024 г. Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. «В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью», – отметил избранный президент.
1 января король Дании учредил новый герб. На сайте королевского дома указывается, что теперь «Фарерские острова и Гренландия имеют свои собственные поля, что усиливает выдающееся положение содружества на королевском гербе».
3 января премьер-министр Гренландии Мут Эгеде сообщил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании. Политик выразил желание укрепить сотрудничество Гренландии с другими странами. Эгеде добавил, что решение о независимости остается за народом, но не уточнил, когда можно будет провести голосование.