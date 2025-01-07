Трамп заявил о великолепном приеме делегации США в Гренландии

«Дональд младший и мои представители приземлились в Гренландии. Их великолепно встретили. Они [Гренландия] и свободный мир нуждаются в безопасности, защите, силе и мире. Это сделка, которая должна состояться. Сделаем Америку снова великой. Сделаем Гренландию снова великой!», – написал он.