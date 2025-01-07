Эрдоган оценил ущерб Сирии в более $500 млрд

В конце декабря 2024 г. Эрдоган заявил, что Турция откроет консульство в Алеппо. Глава Турции поддержал новое правительство Сирии и обещал поддерживать власть во всем необходимом для скорейшего восстановления страны: от энергетики до образования и здравоохранения, от безопасности до торговли.