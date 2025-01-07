Эрдоган оценил ущерб Сирии в более $500 млрд
Сирии причинен ущерб в свыше $500 млрд, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает издание TRT Haber. Глава страны подчеркнул, что в регионе происходят «очень важные события».
«Ущерб, нанесенный этой стране за 13 лет политики массовых убийств, превышает $500 млрд. Наши команды, посетившие Сирию, также утверждают, что картина на местах гораздо хуже, чем ожидалось», – сказал он.
По словам Эрдогана, Сирии необходима поддержка арабского и исламского мира в восстановлении. Он также отметил важность вклада международного сообщества в этот процесс.
8 декабря члены «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России), Свободной сирийской армии (ССА) и Сирийской национальной армии (СНА) захватили власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. Президент страны Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище.
Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.
В конце декабря 2024 г. Эрдоган заявил, что Турция откроет консульство в Алеппо. Глава Турции поддержал новое правительство Сирии и обещал поддерживать власть во всем необходимом для скорейшего восстановления страны: от энергетики до образования и здравоохранения, от безопасности до торговли.