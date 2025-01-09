В Кремле напомнили о нахождении Арктики в сфере национальных интересов РФ

По его словам, Россия заинтересована «в сохранении атмосферы мира и стабильности в арктической зоне». Кроме того, правительство РФ готово взаимодействовать с другими государствами «во имя мира и стабильности». Арктическая зона тоже к этому относится, уточнил пресс-секретарь.