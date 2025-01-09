В Кремле напомнили о нахождении Арктики в сфере национальных интересов РФ
Арктика находится в сфере национальных и стратегических интересов России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
Так Песков ответил на вопрос журналиста об отношении Кремля к высказываниям президента США Дональда Трампа о притязаниях на Гренландию и Канаду.
По его словам, Россия заинтересована «в сохранении атмосферы мира и стабильности в арктической зоне». Кроме того, правительство РФ готово взаимодействовать с другими государствами «во имя мира и стабильности». Арктическая зона тоже к этому относится, уточнил пресс-секретарь.
В декабре 2024 г. Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. В начале декабря Трамп в шутку назвал соседствующую с США Канаду 51-м штатом, а премьер-министра Джастина Трюдо – губернатором. Если Канада примет решение войти в состав США, налоги в стране снизятся более чем на 60%, обещал избранный президент.