Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Путин приветствовал участников IV Российско-китайских молодежных зимних игр

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям IV Российско-китайских молодежных зимних игр. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По словам Путина, Россия и Китай уделяют серьезное внимание развитию физической культуры и спорта, продвижению ценностей здорового и активного образа жизни, укреплению дружбы и взаимопонимания между представителями молодого поколения двух стран

Российско-китайские соревнования, отметил Путин, стали одним из наиболее масштабных, успешных проектов в сфере гуманитарного сотрудничества. Глава российского государства выразил уверенность, что они пройдут на высоком организационном уровне, запомнятся не только победами и рекордами, но и «интересными знакомствами, дружеским общением и добрыми впечатлениями от пребывания на российском Дальнем Востоке».

IV Российско-китайские молодежные зимние игры проходят с 8 по 14 января в Южно-Сахалинске. Сильнейшие юниоры двух стран будут соревноваться в лыжных гонках, фигурном катании, конькобежном спорте, шорт-треке, керлинге, фристайле, сноуборде, горнолыжном спорте, прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье. Соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду примет горнолыжный комплекс «Горный воздух», расположенный в самом центре Южно-Сахалинска. Специально к Российско-китайским играм на комплексе построили новую трассу для дисциплины фристайла «акробатика». Также соревнования Игр пройдут во дворце спорта «Кристалл», лыжно-биатлонном комплексе «Триумф», трамплинном комплексе «Высота». Церемонии открытия и закрытия Игр примет учебно-тренировочный центр «Восток». Все объекты были обновлены в рамках подготовки к соревнованиям.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных