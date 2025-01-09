Путин приветствовал участников IV Российско-китайских молодежных зимних игр

IV Российско-китайские молодежные зимние игры проходят с 8 по 14 января в Южно-Сахалинске. Сильнейшие юниоры двух стран будут соревноваться в лыжных гонках, фигурном катании, конькобежном спорте, шорт-треке, керлинге, фристайле, сноуборде, горнолыжном спорте, прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье. Соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду примет горнолыжный комплекс «Горный воздух», расположенный в самом центре Южно-Сахалинска. Специально к Российско-китайским играм на комплексе построили новую трассу для дисциплины фристайла «акробатика». Также соревнования Игр пройдут во дворце спорта «Кристалл», лыжно-биатлонном комплексе «Триумф», трамплинном комплексе «Высота». Церемонии открытия и закрытия Игр примет учебно-тренировочный центр «Восток». Все объекты были обновлены в рамках подготовки к соревнованиям.