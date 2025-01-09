Путин приветствовал участников IV Российско-китайских молодежных зимних игр
Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям IV Российско-китайских молодежных зимних игр. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
По словам Путина, Россия и Китай уделяют серьезное внимание развитию физической культуры и спорта, продвижению ценностей здорового и активного образа жизни, укреплению дружбы и взаимопонимания между представителями молодого поколения двух стран
Российско-китайские соревнования, отметил Путин, стали одним из наиболее масштабных, успешных проектов в сфере гуманитарного сотрудничества. Глава российского государства выразил уверенность, что они пройдут на высоком организационном уровне, запомнятся не только победами и рекордами, но и «интересными знакомствами, дружеским общением и добрыми впечатлениями от пребывания на российском Дальнем Востоке».
IV Российско-китайские молодежные зимние игры проходят с 8 по 14 января в Южно-Сахалинске. Сильнейшие юниоры двух стран будут соревноваться в лыжных гонках, фигурном катании, конькобежном спорте, шорт-треке, керлинге, фристайле, сноуборде, горнолыжном спорте, прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье. Соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду примет горнолыжный комплекс «Горный воздух», расположенный в самом центре Южно-Сахалинска. Специально к Российско-китайским играм на комплексе построили новую трассу для дисциплины фристайла «акробатика». Также соревнования Игр пройдут во дворце спорта «Кристалл», лыжно-биатлонном комплексе «Триумф», трамплинном комплексе «Высота». Церемонии открытия и закрытия Игр примет учебно-тренировочный центр «Восток». Все объекты были обновлены в рамках подготовки к соревнованиям.