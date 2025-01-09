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Reuters: поставки Abrams, F-16 и ATACMS не помогли ВСУ на поле боя

Ведомости

Поставки танков Abrams, истребителей F-16 и ракет ATACMS не смогли помочь ВСУ в боях против России, сообщил представитель администрации США в беседе с Reuters.

По словам представителя, большая часть обещанных Киеву боеприпасов уже находится на территории Украины, оставшееся оружие в пути. Также он подчеркнул, что запасы боеприпасов находятся в хорошем состоянии.

По информации агентства, президент Украины Владимир Зеленский запросил больше боеприпасов, чем изначально американский лидер Джо Байден планировал отправить в республику, но «ни один из этих шагов не принес большой помощи Украине на поле боя».

8 января высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что до ухода Байдена с поста президента администрация не успеет реализовать более $2 млрд на помощь Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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