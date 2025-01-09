Reuters: поставки Abrams, F-16 и ATACMS не помогли ВСУ на поле боя
Поставки танков Abrams, истребителей F-16 и ракет ATACMS не смогли помочь ВСУ в боях против России, сообщил представитель администрации США в беседе с Reuters.
По словам представителя, большая часть обещанных Киеву боеприпасов уже находится на территории Украины, оставшееся оружие в пути. Также он подчеркнул, что запасы боеприпасов находятся в хорошем состоянии.
По информации агентства, президент Украины Владимир Зеленский запросил больше боеприпасов, чем изначально американский лидер Джо Байден планировал отправить в республику, но «ни один из этих шагов не принес большой помощи Украине на поле боя».
8 января высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что до ухода Байдена с поста президента администрация не успеет реализовать более $2 млрд на помощь Украине.