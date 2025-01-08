Уходящая администрация Байдена не успеет выделить Украине более $2 млрд
Уходящая администрация президента США Джо Байдена не успеет до завершения своих полномочий использовать более $2 млрд из средств, выделенных на помощь Украине в рамках президентских полномочий (программа PDA), сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
«Я не могу назвать конкретную сумму, но мы узнаем ее через пару дней, – сказал представитель на пресс-брифинге. – Но могу сказать, что после 20 января останется более $2 млрд в рамках PDA для дальнейшего использования».
Представитель Пентагона добавил, что на сегодняшний день Вашингтон и его союзники совместно выделили более $126 млрд на военную помощь Украине с момента начала конфликта.
Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».