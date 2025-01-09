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США направят Украине новый пакет поддержки на $500 млн

Ведомости

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи Украине на сумму $500 млн. Глава Пентагона сообщил об этом на 25-м заседании контактной группы по обороне Украины, его слова приводятся на сайте американского ведомства.

Остин отметил, что Германия объявила о поставках Украине военной техники на $680 млн и что «другие страны уже заложили в бюджет щедрые суммы на помощь в 2025 г.». В частности, Норвегия выделила на военную поддержку более $2 млрд, а Великобритания – $3 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд) в год. По словам министра обороны США, в процентном соотношении к ВВП Дания, Эстония и Латвия входят в тройку крупнейших поставщиков помощи Киеву.

«Поэтому мы не должны останавливаться. Именно поэтому я объявляю сегодня о новом пакете мер по оказанию помощи Украине на сумму около $500 млн», – заявил Остин.

Пакет в том числе включает в себя ракеты для противовоздушной обороны, боеприпасы «воздух – земля» и другое оборудование для обслуживания переданных Киеву американских F-16.

9 января Reuters со ссылкой на представителя администрации США писало, что поставки танков Abrams, истребителей F-16 и ракет ATACMS не смогли помочь украинской армии в боях против России. По словам источника иностранного агентства, большая часть обещанных Киеву боеприпасов уже прибыла на территорию Украины, оставшееся оружие в пути.

Днем ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявлял, что до ухода Джо Байдена с поста президента администрация не успеет реализовать более $2 млрд на помощь Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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