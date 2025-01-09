США направят Украине новый пакет поддержки на $500 млн
Министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи Украине на сумму $500 млн. Глава Пентагона сообщил об этом на 25-м заседании контактной группы по обороне Украины, его слова приводятся на сайте американского ведомства.
Остин отметил, что Германия объявила о поставках Украине военной техники на $680 млн и что «другие страны уже заложили в бюджет щедрые суммы на помощь в 2025 г.». В частности, Норвегия выделила на военную поддержку более $2 млрд, а Великобритания – $3 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд) в год. По словам министра обороны США, в процентном соотношении к ВВП Дания, Эстония и Латвия входят в тройку крупнейших поставщиков помощи Киеву.
«Поэтому мы не должны останавливаться. Именно поэтому я объявляю сегодня о новом пакете мер по оказанию помощи Украине на сумму около $500 млн», – заявил Остин.
Пакет в том числе включает в себя ракеты для противовоздушной обороны, боеприпасы «воздух – земля» и другое оборудование для обслуживания переданных Киеву американских F-16.
9 января Reuters со ссылкой на представителя администрации США писало, что поставки танков Abrams, истребителей F-16 и ракет ATACMS не смогли помочь украинской армии в боях против России. По словам источника иностранного агентства, большая часть обещанных Киеву боеприпасов уже прибыла на территорию Украины, оставшееся оружие в пути.
Днем ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявлял, что до ухода Джо Байдена с поста президента администрация не успеет реализовать более $2 млрд на помощь Украине.