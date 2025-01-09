США направят Украине новый пакет поддержки на $500 млн

Остин отметил, что Германия объявила о поставках Украине военной техники на $680 млн и что «другие страны уже заложили в бюджет щедрые суммы на помощь в 2025 г.». В частности, Норвегия выделила на военную поддержку более $2 млрд, а Великобритания – $3 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд) в год. По словам министра обороны США, в процентном соотношении к ВВП Дания, Эстония и Латвия входят в тройку крупнейших поставщиков помощи Киеву.