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США не позволили КНР приобрести редкоземельное месторождение в Гренландии

Ведомости

В 2024 г. официальные лица США и Дании убеждали компанию Tanbreez Mining – разработчика крупнейшего в Гренландии месторождения редкоземельных металлов – не продавать свой проект компаниям, связанным с Китаем. Об этом пишет Reuters со ссылкой на генерального директора компании Грега Барнса.

Барнс добавил, что его компания регулярно ведет переговоры с Вашингтоном, рассматривая варианты финансирования для разработки критически важных полезных ископаемых на острове. Издание обращает внимание, что эти шаги подчеркивают давний экономический интерес, который официальные лица США проявляли к датской территории задолго до того, как избранный президент США Дональд Трамп начал размышлять о ее приобретении.

В конечном итоге Барнс продал Tanbreez нью-йоркской компании Critical Metals в рамках сложной сделки, которая будет завершена в конце 2025 г. Tanbreez планирует добывать 500 000 т в год минерала эвдиалита, содержащего редкоземельные элементы, начиная с 2026 г.

«Было сильное давление, чтобы не продавать Tanbreez Китаю», – сказал Тони Сейдж, генеральный директор Critical Metals, в интервью Reuters. По словам Сейджа, Барнс принял оплату в размере $5 млн наличными и $211 млн акциями Critical Metals, что намного меньше, чем предлагали китайские компании.

Барнс пояснил, что предложения от китайцев и других сторон не имеют значения, потому что они не указали четко, как они могут заплатить.

В декабре 2024 г. Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. 1 января в ответ на это король Дании Фредерик Х учредил новый герб. На сайте королевского дома указывается, что теперь «Фарерские острова и Гренландия имеют свои собственные поля, что усиливает выдающееся положение содружества на королевском гербе».

7 января Трамп сообщил, что представители Гренландии оказали великолепный прием Дональду Трампу-младшему и членам делегации США. Газета The Hill написала, что, если избранный президент США реализует план по присоединению Гренландии, НАТО прекратит свое существование, поскольку остров входит в состав Дании – члена Североатлантического альянса.

Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде заявил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании. По словам Эгеде, история и современные условия продемонстрировали, что сотрудничество Гренландии с Данией «не привело к полному равенству». Премьер заявил, что настало время сделать следующий шаг, о возможном присоединении к США он не сказал ничего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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