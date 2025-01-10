США не позволили КНР приобрести редкоземельное месторождение в Гренландии

Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде заявил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании. По словам Эгеде, история и современные условия продемонстрировали, что сотрудничество Гренландии с Данией «не привело к полному равенству». Премьер заявил, что настало время сделать следующий шаг, о возможном присоединении к США он не сказал ничего.