Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 280 военных
За прошедшие сутки потери вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 280 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ. О потерях российской армии не сообщается. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа.
«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих. <…> Три военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 50 600 военнослужащих», – утверждает Минобороны РФ.
Согласно сводке, подразделения российской группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в направлении ряда населенных пунктов Суджанского района. Украинские военные провели четыре контратаки, но все они были отражены, заявили в российском ведомстве.
С 24 февраля 2022 г. Вооруженные силы РФ ведут специальную военную операцию на Украине. В ходе боевых действий они взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда украинские войска пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область. 9 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что судьба 517 жителей региона, пропавших после вторжения, до сих пор остается неизвестной.