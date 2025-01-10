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Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 280 военных

Ведомости

За прошедшие сутки потери вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 280 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ. О потерях российской армии не сообщается. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа.

«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих. <…> Три военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 50 600 военнослужащих», – утверждает Минобороны РФ.

Согласно сводке, подразделения российской группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в направлении ряда населенных пунктов Суджанского района. Украинские военные провели четыре контратаки, но все они были отражены, заявили в российском ведомстве.

С 24 февраля 2022 г. Вооруженные силы РФ ведут специальную военную операцию на Украине. В ходе боевых действий они взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда украинские войска пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область. 9 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что судьба 517 жителей региона, пропавших после вторжения, до сих пор остается неизвестной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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