Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 280 военных

С 24 февраля 2022 г. Вооруженные силы РФ ведут специальную военную операцию на Украине. В ходе боевых действий они взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда украинские войска пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область. 9 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что судьба 517 жителей региона, пропавших после вторжения, до сих пор остается неизвестной.