Bloomberg: Канада готовит пошлины на товары из США в ответ на планы Трампа
Канада разрабатывает введение масштабных пошлин на американскую продукцию на случай, если избранный президент США Дональд Трамп выполнит свое обещание установить пошлины в размере 25% на канадские товары. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам одного правительственного чиновника из Канады, один из вариантов включает в себя практически все товары, которые США экспортируют в страну. В основном это транспортные средства, потребительские товары, химикаты и оборудование.
Правительственные чиновники подчеркнули, что реакция Канады будет зависеть от того, что Трамп действительно сделает, когда вступит в должность. Администрация премьер-министра Канады все еще надеется избежать торговой войны, отмечает Bloomberg.
Канада является крупнейшим в мире национальным покупателем американских товаров. В январе – ноябре 2024 г. страна импортировала товары на сумму около $320 млрд – это чуть меньше, чем у Европейского союза, который закупил в США товаров на $341 млрд.
Трамп в конце ноября заявил в собственной соцсети Truth Social, что Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% – на китайские товары. Он пообещал подписать необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не перестанут ввозить наркотики и не прекратится поток нелегальных мигрантов. При этом в конце декабря Трамп заявил, что в случае, если Канада станет 51-м штатом США, налоги для ее жителей снизятся более чем на 60%.