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Bloomberg: Канада готовит пошлины на товары из США в ответ на планы Трампа

Ведомости

Канада разрабатывает введение масштабных пошлин на американскую продукцию на случай, если избранный президент США Дональд Трамп выполнит свое обещание установить пошлины в размере 25% на канадские товары. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного правительственного чиновника из Канады, один из вариантов включает в себя практически все товары, которые США экспортируют в страну. В основном это транспортные средства, потребительские товары, химикаты и оборудование.

Правительственные чиновники подчеркнули, что реакция Канады будет зависеть от того, что Трамп действительно сделает, когда вступит в должность. Администрация премьер-министра Канады все еще надеется избежать торговой войны, отмечает Bloomberg.

Канада является крупнейшим в мире национальным покупателем американских товаров. В январе – ноябре 2024 г. страна импортировала товары на сумму около $320 млрд – это чуть меньше, чем у Европейского союза, который закупил в США товаров на $341 млрд.

Трамп в конце ноября заявил в собственной соцсети Truth Social, что Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% – на китайские товары. Он пообещал подписать необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не перестанут ввозить наркотики и не прекратится поток нелегальных мигрантов. При этом в конце декабря Трамп заявил, что в случае, если Канада станет 51-м штатом США, налоги для ее жителей снизятся более чем на 60%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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