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Хуситы нанесли удар по авианосцу США USS Harry S. Truman

Ведомости

Йеменские хуситы нанесли удар по американскому авианосцу USS Harry S. Truman в северной части Красного моря. Об этом заявил представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сариа.

По его словам, хуситы атаковали американский авианосец и несколько сопровождавших его военных кораблей при помощи крылатых ракет и беспилотников.

6 января Сариа сообщал о проведении массированной атаки на авианосец USS Harry S. Truman. Он утверждал, что удар сорвал подготовку американцев к крупному воздушному удару по Йемену. 5 января телеканал Al Masirah сообщал об авиаударах США и Великобритании по северной провинции Йемена Саада.

Напряженность в регионе усилилась после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Хуситы стали атаковать суда, связанные с Израилем, и атаковать израильскую территорию ракетами и беспилотниками. В ответ США, Великобритания и Израиль регулярно наносят авиаудары по Йемену. Хуситы в свою очередь утверждают, что их действия не мешают свободе судоходства в Красном море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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