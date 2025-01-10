Хуситы нанесли удар по авианосцу США USS Harry S. Truman
Йеменские хуситы нанесли удар по американскому авианосцу USS Harry S. Truman в северной части Красного моря. Об этом заявил представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сариа.
По его словам, хуситы атаковали американский авианосец и несколько сопровождавших его военных кораблей при помощи крылатых ракет и беспилотников.
Напряженность в регионе усилилась после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Хуситы стали атаковать суда, связанные с Израилем, и атаковать израильскую территорию ракетами и беспилотниками. В ответ США, Великобритания и Израиль регулярно наносят авиаудары по Йемену. Хуситы в свою очередь утверждают, что их действия не мешают свободе судоходства в Красном море.