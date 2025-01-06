Хуситы заявили об атаке на авианосец США USS Harry Truman в Красном море

По заявлению хуситов, в ходе операции были использованы две крылатые ракеты и четыре беспилотника. Атака, как утверждается, сорвала подготовку американцев к крупному воздушному удару по Йемену. «Операция привела к провалу американской атаки», – говорится в заявлении Сарии.