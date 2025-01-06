Хуситы заявили об атаке на авианосец США USS Harry Truman в Красном море
Йеменские хуситы заявили о проведении массированной атаки на американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря. Об этом сообщил представитель вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
По заявлению хуситов, в ходе операции были использованы две крылатые ракеты и четыре беспилотника. Атака, как утверждается, сорвала подготовку американцев к крупному воздушному удару по Йемену. «Операция привела к провалу американской атаки», – говорится в заявлении Сарии.
Напряженность в регионе усилилась после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Хуситы начали атаковать суда, связанные с Израилем, и наносить удары ракетами и беспилотниками по израильской территории, объясняя свои действия поддержкой палестинцев.
В ответ США, Великобритания и Израиль регулярно наносят авиаудары по территории Йемена. Хуситы, в свою очередь, заявляют, что их действия не мешают свободе судоходства в Красном море.