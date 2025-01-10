Белый дом уведомил команду Трампа о новых санкциях против России
Администрация президента Джо Байдена сообщила команде Дональда Трампа о введении новых санкций против России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«На каждом этапе и по каждому важному вопросу мы информировали команду Трампа о наших решениях и объясняли, что мы делаем и почему», – сказал Кирби во время пресс-брифинга.
Кирби добавил, что относительно того, были ли последние санкции согласованы с представителями команды Трампа, они должны прокомментировать сами.
Представитель Белого дома также заметил, что хотя новые санкции привели к росту цен на энергетическом рынке, это не является долгосрочной проблемой и значительного влияния на экономику США и мира не окажет.
В пятницу утром Вашингтон ввел санкции против «Газпром нефти», ее главы Александра Дюкова и «Сургутнефтегаза», следует из заявления ведомства. Также санкции были введены в отношении страховой компании «Ингосстрах» и группы «Альфастрахование».
Под новые ограничения попали глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев, дочерние компании «Газпром СПГ Портовая» и «Газпром шельфпроект», «Ачимгаз», «Русгазбурения», совместное предприятие «Газпрома» и «Лукойла» – «Лаявожнефтегаз». А также сербская NIS и «Полярный литий».
Американские санкции затронули крупнейшие российские нефтяные компаний. В частности, в список внесены нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» (Московский и Омский), а также предприятия – «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др. В список попали и зарубежные структуры – в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро».
Санкции ввели и против «КузбассРазрезУгля» – одного из крупнейших производителей и экспортеров угля в России – и «Русского угля». Также под ограничения попали «Совкомфлот» и 69 его судов. Введены ограничения и против структур «Сургутнефтегаза» – его банка, «Калининграднефтепродукта» и др. Также OFAC дополнительно отозвала лицензию, которая позволяла американской стороне взаимодействовать с судами под контолем «Совкомфлота», при условии что такое судно не числится напрямую в санкционном списке минфина США. В общей сложности минфин США включил в санкционные списки 17 компаний и 3 физических лица из Гонконга, Латвии, Либерии и ОАЭ за предполагаемую торговлю российской нефтью.