Белый дом уведомил команду Трампа о новых санкциях против России

Санкции ввели и против «КузбассРазрезУгля» – одного из крупнейших производителей и экспортеров угля в России – и «Русского угля». Также под ограничения попали «Совкомфлот» и 69 его судов. Введены ограничения и против структур «Сургутнефтегаза» – его банка, «Калининграднефтепродукта» и др. Также OFAC дополнительно отозвала лицензию, которая позволяла американской стороне взаимодействовать с судами под контолем «Совкомфлота», при условии что такое судно не числится напрямую в санкционном списке минфина США. В общей сложности минфин США включил в санкционные списки 17 компаний и 3 физических лица из Гонконга, Латвии, Либерии и ОАЭ за предполагаемую торговлю российской нефтью.