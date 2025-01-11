Президент Панамы может обратиться в Совбез ООН из-за угроз Трампа

В конце декабря прошлого года избранный президент США потребовал от Панамы снизить транзитные сборы за проход через Панамский канал американских военных и торговых судов, иначе, считает он, страна должна будет вернуть канал США. 22 декабря Трамп заявил, что добьется возвращения Панамского канала в американскую собственность. В ответ президент Мулино заявил, что не пойдет на уступки Трампу по снижению платы за проход американских судов через Панамский канал. Мулино также подчеркнул, что готов сотрудничать с Трампом после его инаугурации в вопросе борьбы с нелегальной миграцией. При этом американцы, как подчеркивает панамский президент, контроль над каналом не получат.