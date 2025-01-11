Президент Панамы может обратиться в Совбез ООН из-за угроз Трампа

Президент Панамы может обратиться в Совбез ООН из-за угроз ТрампаИзбранный американский лидер заявил, что добьется контроля над Панамским каналом
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что может обратиться в Совет безопасности ООН, если избранный президент США Дональд Трамп продолжит «угрожать его стране». Об этом газете Politico сообщил бывший панамский лидер Эрнесто Бальядарес.
По словам экс-президента, Мулино допустил такую возможность 8 января в ходе разговора «в частном порядке» в президентском дворце Панамы. При этом глава государства намерен дождаться, пока Трамп вступит в должность, прежде чем принимать какие-то решения.
«Он сказал, что предпримет больше действий после 20 января… если избранный президент Трамп будет настаивать на этом вопросе», – рассказал Бальядарес.
Он добавил, что Мулино «удивила» риторика Трампа по отношению к Панаме.
В конце декабря прошлого года избранный президент США потребовал от Панамы снизить транзитные сборы за проход через Панамский канал американских военных и торговых судов, иначе, считает он, страна должна будет вернуть канал США. 22 декабря Трамп заявил, что добьется возвращения Панамского канала в американскую собственность. В ответ президент Мулино заявил, что не пойдет на уступки Трампу по снижению платы за проход американских судов через Панамский канал. Мулино также подчеркнул, что готов сотрудничать с Трампом после его инаугурации в вопросе борьбы с нелегальной миграцией. При этом американцы, как подчеркивает панамский президент, контроль над каналом не получат.
7 января Трамп заявил, что обсуждения по Панамскому каналу уже идут с властями страны. Трамп также отказался заверить, что США не применят военную силу в решении вопросов с Панамским каналом и Гренландией. После этого глава МИД Панамы опроверг контакты с Трампом по контролю над каналом.