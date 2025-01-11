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Президент Панамы может обратиться в Совбез ООН из-за угроз Трампа

Избранный американский лидер заявил, что добьется контроля над Панамским каналом
Ведомости

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что может обратиться в Совет безопасности ООН, если избранный президент США Дональд Трамп продолжит «угрожать его стране». Об этом газете Politico сообщил бывший панамский лидер Эрнесто Бальядарес.

По словам экс-президента, Мулино допустил такую возможность 8 января в ходе разговора «в частном порядке» в президентском дворце Панамы. При этом глава государства намерен дождаться, пока Трамп вступит в должность, прежде чем принимать какие-то решения.

«Он сказал, что предпримет больше действий после 20 января… если избранный президент Трамп будет настаивать на этом вопросе», – рассказал Бальядарес.

Он добавил, что Мулино «удивила» риторика Трампа по отношению к Панаме.

В конце декабря прошлого года избранный президент США потребовал от Панамы снизить транзитные сборы за проход через Панамский канал американских военных и торговых судов, иначе, считает он, страна должна будет вернуть канал США. 22 декабря Трамп заявил, что добьется возвращения Панамского канала в американскую собственность. В ответ президент Мулино заявил, что не пойдет на уступки Трампу по снижению платы за проход американских судов через Панамский канал. Мулино также подчеркнул, что готов сотрудничать с Трампом после его инаугурации в вопросе борьбы с нелегальной миграцией. При этом американцы, как подчеркивает панамский президент, контроль над каналом не получат.

7 января Трамп заявил, что обсуждения по Панамскому каналу уже идут с властями страны. Трамп также отказался заверить, что США не применят военную силу в решении вопросов с Панамским каналом и Гренландией. После этого глава МИД Панамы опроверг контакты с Трампом по контролю над каналом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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