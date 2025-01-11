МИД России: враждебные действия США не останутся без реакции
Враждебные действия США не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии России. Об этом сообщил МИД РФ.
Решение американской администрации ввести новые санкции против российского энергетического сектора и ряда крупных компаний, в том числе персональные ограничительные меры в отношении их руководства и официальных лиц Минэнерго РФ, представляет собой попытку нанести ущерб экономике РФ даже ценой риска дестабилизации мировых рынков накануне завершения пребывания у власти президента США Джо Байдена, уточнило внешнеполитическое ведомство.
Отмечается, что на фоне провала ставки на «стратегическое поражение Москвы» и санкционное давление, призванное подорвать российскую экономику, потуги команды Белого дома нацелены затруднить или сделать невозможными любые двусторонние экономические связи. В жертву приносятся интересы европейских союзников, принуждаемых переключаться на более дорогие американские поставки, и собственного населения, страдающего от последствий пожаров в Калифорнии, мнение которых о повышении цен на топливо, имевшее значение перед выборами президента, уже можно игнорировать. Будущему президенту США, у которого нет права отменять санкции без одобрения конгресса, остается «выжженная земля», указали в МИДе.
Продолжится реализация крупных российских проектов по добыче нефти и газа, импортозамещению, оказанию нефтесервисных услуг и строительству АЭС в третьих странах. Несмотря на конвульсии в Белом доме и происки Запада, который пытается втянуть мировую энергетику в развязанную США «гибридную войну» против России, Москва была и остается ключевым игроком на глобальном топливном рынке.
10 января минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Ограничительные меры затронули нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» (Московский и Омский), предприятия «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др. В список вошли и зарубежные структуры – в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS), Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро».
Великобритания также ввела санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». По данным британского МИДа, основной целью этих ограничительных мер является подрыв финансовой базы российской военной экономики.