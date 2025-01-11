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МИД России: враждебные действия США не останутся без реакции

Ведомости

Враждебные действия США не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии России. Об этом сообщил МИД РФ.

Решение американской администрации ввести новые санкции против российского энергетического сектора и ряда крупных компаний, в том числе персональные ограничительные меры в отношении их руководства и официальных лиц Минэнерго РФ, представляет собой попытку нанести ущерб экономике РФ даже ценой риска дестабилизации мировых рынков накануне завершения пребывания у власти президента США Джо Байдена, уточнило внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что на фоне провала ставки на «стратегическое поражение Москвы» и санкционное давление, призванное подорвать российскую экономику, потуги команды Белого дома нацелены затруднить или сделать невозможными любые двусторонние экономические связи. В жертву приносятся интересы европейских союзников, принуждаемых переключаться на более дорогие американские поставки, и собственного населения, страдающего от последствий пожаров в Калифорнии, мнение которых о повышении цен на топливо, имевшее значение перед выборами президента, уже можно игнорировать. Будущему президенту США, у которого нет права отменять санкции без одобрения конгресса, остается «выжженная земля», указали в МИДе.

Продолжится реализация крупных российских проектов по добыче нефти и газа, импортозамещению, оказанию нефтесервисных услуг и строительству АЭС в третьих странах. Несмотря на конвульсии в Белом доме и происки Запада, который пытается втянуть мировую энергетику в развязанную США «гибридную войну» против России, Москва была и остается ключевым игроком на глобальном топливном рынке.

10 января минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Ограничительные меры затронули нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» (Московский и Омский), предприятия «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др. В список вошли и зарубежные структуры – в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS), Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро».

Великобритания также ввела санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». По данным британского МИДа, основной целью этих ограничительных мер является подрыв финансовой базы российской военной экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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