МИД России: враждебные действия США не останутся без реакции

Отмечается, что на фоне провала ставки на «стратегическое поражение Москвы» и санкционное давление, призванное подорвать российскую экономику, потуги команды Белого дома нацелены затруднить или сделать невозможными любые двусторонние экономические связи. В жертву приносятся интересы европейских союзников, принуждаемых переключаться на более дорогие американские поставки, и собственного населения, страдающего от последствий пожаров в Калифорнии, мнение которых о повышении цен на топливо, имевшее значение перед выборами президента, уже можно игнорировать. Будущему президенту США, у которого нет права отменять санкции без одобрения конгресса, остается «выжженная земля», указали в МИДе.