Тайвань сообщил о приближении восьми самолетов и шести кораблей армии КНР
«Восемь самолетов НОАК и шесть кораблей ВМС НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены до 06:00 сегодня», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что семь самолетов «пересекли срединную линию и вошли в северную и юго-западную зону ПВО Тайваня». Отмечается, что тайваньские военные следили за ситуацией и «отреагировали соответствующим образом».
В октябре 2024 г. силы восточной зоны боевого командования НОАК провели ранее не анонсированные военные учения вокруг Тайваня под названием «Объединенный меч – 2024B». Учения проходили как в Тайваньском проливе, так и в районах к северу, югу и востоку от острова с участием сухопутных войск, ВМС, ВВС и ракетных войск.
На этом фоне власти Тайваня 14 октября созывали совет по нацбезопасности. Администрация президента Тайваня заявила, что Китай должен «воздерживаться от военных провокаций», которые нарушили бы стабильность в регионе. Китай стремится к перспективе мирного воссоединения с островом Тайвань, но не отказывается от применения силы, заявил позднее председатель канцелярии по делам острова при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.