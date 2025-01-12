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Тайвань сообщил о приближении восьми самолетов и шести кораблей армии КНР

Ведомости

Восемь самолетов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приблизились к Тайваню, семь самолетов при этом вошли в зону ПВО острова, сообщили вооруженные силы Тайваня в соцсети Х.

«Восемь самолетов НОАК и шесть кораблей ВМС НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены до 06:00 сегодня», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что семь самолетов «пересекли срединную линию и вошли в северную и юго-западную зону ПВО Тайваня». Отмечается, что тайваньские военные следили за ситуацией и «отреагировали соответствующим образом».

В октябре 2024 г. силы восточной зоны боевого командования НОАК провели ранее не анонсированные военные учения вокруг Тайваня под названием «Объединенный меч – 2024B». Учения проходили как в Тайваньском проливе, так и в районах к северу, югу и востоку от острова с участием сухопутных войск, ВМС, ВВС и ракетных войск.

На этом фоне власти Тайваня 14 октября созывали совет по нацбезопасности. Администрация президента Тайваня заявила, что Китай должен «воздерживаться от военных провокаций», которые нарушили бы стабильность в регионе. Китай стремится к перспективе мирного воссоединения с островом Тайвань, но не отказывается от применения силы, заявил позднее председатель канцелярии по делам острова при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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