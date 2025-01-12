Тайвань сообщил о приближении восьми самолетов и шести кораблей армии КНР

В октябре 2024 г. силы восточной зоны боевого командования НОАК провели ранее не анонсированные военные учения вокруг Тайваня под названием «Объединенный меч – 2024B». Учения проходили как в Тайваньском проливе, так и в районах к северу, югу и востоку от острова с участием сухопутных войск, ВМС, ВВС и ракетных войск.