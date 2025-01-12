Экс-посол США в Москве назвал «позором» работу американских компаний в России
Работа американских компаний и уплата налогов в России является «позорным», заявил бывший посол США в РФ, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол в комментарии Newsweek.
«Абсолютно позорно, что американские компании решили остаться в России и субсидировать [боевые действия России на Украине]», – сказал он.
Макфол добавил, что рассчитывает на акционеров этих компаний, которые «проявят большую активность в пересмотре целесообразности и нравственности финансирования» таких компаний. По его словам, еще не поздно «поступить правильно».
По данным Newsweek, в России остается бизнес 123 крупных американских компаний с разной степенью вовлеченности. Также в РФ продолжают работу 328 средних и малых предприятий американских компаний. Украинские аналитики предоставили исследование, согласно которому американские компании в России заплатили стране $1,2 млрд налогов в 2023 г. «Этот налоговый взнос делает США крупнейшим плательщиком иностранных налогов на прибыль в Россию», – отметили в издании.
Среди крупнейших компаний из США, уплативших налоги в России в 2023 г., указаны Philip Morris International, PepsiCo, Mars, Procter & Gamble, Mondelez, Citigroup, Johnson & Johnson, Coca-Cola Hellenic, Weatherford, Cargill и др.
Financial Times (FT) в августе 2024 г. писала, что крупнейшая в мире американская нефтесервисная компания SLB (бывшая Schlumberger) расширяется в России после ухода с рынка ее основных западных конкурентов. Летом 2023 г. компания объявила, что прекратит поставки своей продукции и технологий в Россию.
Газета со ссылкой на «российские таможенные документы» пишет, что SLB действительно остановила импорт в Россию уже к сентябрю того же года. При этом компания продолжала поставлять продукцию из других источников, импортируя оборудование на сумму $17,5 млн в период с августа по декабрь 2023 г.