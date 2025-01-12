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Экс-посол США в Москве назвал «позором» работу американских компаний в России

Ведомости

Работа американских компаний и уплата налогов в России является «позорным», заявил бывший посол США в РФ, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол в комментарии Newsweek.

«Абсолютно позорно, что американские компании решили остаться в России и субсидировать [боевые действия России на Украине]», – сказал он.

Макфол добавил, что рассчитывает на акционеров этих компаний, которые «проявят большую активность в пересмотре целесообразности и нравственности финансирования» таких компаний. По его словам, еще не поздно «поступить правильно».

По данным Newsweek, в России остается бизнес 123 крупных американских компаний с разной степенью вовлеченности. Также в РФ продолжают работу 328 средних и малых предприятий американских компаний. Украинские аналитики предоставили исследование, согласно которому американские компании в России заплатили стране $1,2 млрд налогов в 2023 г. «Этот налоговый взнос делает США крупнейшим плательщиком иностранных налогов на прибыль в Россию», – отметили в издании.

Среди крупнейших компаний из США, уплативших налоги в России в 2023 г., указаны Philip Morris International, PepsiCo, Mars, Procter & Gamble, Mondelez, Citigroup, Johnson & Johnson, Coca-Cola Hellenic, Weatherford, Cargill и др.

Financial Times (FT) в августе 2024 г. писала, что крупнейшая в мире американская нефтесервисная компания SLB (бывшая Schlumberger) расширяется в России после ухода с рынка ее основных западных конкурентов. Летом 2023 г. компания объявила, что прекратит поставки своей продукции и технологий в Россию. 

Газета со ссылкой на «российские таможенные документы» пишет, что SLB действительно остановила импорт в Россию уже к сентябрю того же года. При этом компания продолжала поставлять продукцию из других источников, импортируя оборудование на сумму $17,5 млн в период с августа по декабрь 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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