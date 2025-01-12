Экс-посол США в Москве назвал «позором» работу американских компаний в России

Газета со ссылкой на «российские таможенные документы» пишет, что SLB действительно остановила импорт в Россию уже к сентябрю того же года. При этом компания продолжала поставлять продукцию из других источников, импортируя оборудование на сумму $17,5 млн в период с августа по декабрь 2023 г.