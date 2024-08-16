FT: американская SLB расширила бизнес в России после ухода конкурентов
Крупнейшая в мире американская нефтесервисная компания SLB (бывшая Schlumberger) расширяется в России после ухода с рынка ее основных западных конкурентов, пишет Financial Times (FT).
Летом 2023 г. компания объявила, что прекратит поставки своей продукции и технологий в Россию. Газета со ссылкой на «российские таможенные документы» пишет, что SLB действительно остановила импорт в Россию уже к сентябрю того же года.
При этом компания продолжала поставлять продукцию из других источников, импортируя оборудование на сумму $17,5 млн в период с августа по декабрь 2023 г. Из этой суммы порядка $2,2 млн были заявлены как изначально произведенные SLB или ее дочерними компаниями, отмечается в материале.
Источник, близкий к компании, заявил газете, что импорт совершался не с объекта SLB, что «соответствует публичным заявлениям SLB и международным санкционным нормам».
В январе 2023 г. агентство Reuters также сообщило о расширении SLB деятельности в России за счет ухода конкурентов. В мае того же года SLB внесла ряд операционных и структурных изменений в работу своего бизнеса в России, чтобы сохранить его на фоне ужесточения санкций. В частности, компания запретила своим сотрудникам в РФ доступ к определенному ПО, системам обмена сообщениями и данным, которые хранятся в США и Великобритании.
25 марта этого года генеральный директор компании Оливье Ле Пеш в интервью FT заявил, что SLB пока не планирует уходить из России.