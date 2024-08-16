FT: американская SLB расширила бизнес в России после ухода конкурентов

В январе 2023 г. агентство Reuters также сообщило о расширении SLB деятельности в России за счет ухода конкурентов. В мае того же года SLB внесла ряд операционных и структурных изменений в работу своего бизнеса в России, чтобы сохранить его на фоне ужесточения санкций. В частности, компания запретила своим сотрудникам в РФ доступ к определенному ПО, системам обмена сообщениями и данным, которые хранятся в США и Великобритании.