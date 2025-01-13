Российские военные начали эвакуировать жителей из взятого в ДНР Курахово
Российские войска начали эвакуировать мирных жителей из взятого под контроль города Курахово в Донецкой народной республике. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.
Вывоз жителей организуют мотострелковые подразделения «Южной» группировки войск. В Минобороны РФ добавили, что эвакуация населения из Курахово была объявлена украинскими властями еще осенью.
«Но желающих выехать в другие области Украины было крайне мало. Почти все родные и близкие люди у них здесь, в России», – говорится в сообщении.
6 января Минобороны заявило о взятии Курахово, который является наиболее крупным населенным пунктом в юго-западной части Донбасса. Выход на оперативный простор позволит нарастить темпы установления контроля над территорией ДНР, утверждают в ведомстве.
По подсчетам «РИА Новости» на основе сводок Минобороны РФ, российские военные в 2024 г. установили контроль над 214 населенными пунктами во время спецоперации на Украине и в российской Курской области. В ДНР были взяты 157 сел и городов.