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Российские военные начали эвакуировать жителей из взятого в ДНР Курахово

Ведомости

Российские войска начали эвакуировать мирных жителей из взятого под контроль города Курахово в Донецкой народной республике. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.  

Вывоз жителей организуют мотострелковые подразделения «Южной» группировки войск. В Минобороны РФ добавили, что эвакуация населения из Курахово была объявлена украинскими властями еще осенью.

«Но желающих выехать в другие области Украины было крайне мало. Почти все родные и близкие люди у них здесь, в России», – говорится в сообщении.

6 января Минобороны заявило о взятии Курахово, который является наиболее крупным населенным пунктом в юго-западной части Донбасса. Выход на оперативный простор позволит нарастить темпы установления контроля над территорией ДНР, утверждают в ведомстве.

По подсчетам «РИА Новости» на основе сводок Минобороны РФ, российские военные в 2024 г. установили контроль над 214 населенными пунктами во время спецоперации на Украине и в российской Курской области. В ДНР были взяты 157 сел и городов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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