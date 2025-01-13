ВС России взяли под контроль населенный пункт Песчаное в ДНР
Российские войска группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Песчаное Донецкой народной республики (ДНР), сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Кроме того, в сводке о ходе проведения специальной военной операции на 13 января говорится, что Вооруженные силы РФ группировки «Центр» нанесли поражение технике восьми механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов ДНР. В результате сражения украинская сторона потеряла семь боевых бронированных машин, в том числе технику производства США и Франции. Были ликвидированы девять орудий полевой артиллерии.
В ночь с 12 на 13 января в Брянской, Белгородской и Воронежской областях были уничтожены восемь украинских беспилотников.
Специальная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 г. Целью операции были названы денацификация, демилитаризация и защита населения Донбасса.