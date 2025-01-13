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ВС России взяли под контроль населенный пункт Песчаное в ДНР

Ведомости

Российские войска группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Песчаное Донецкой народной республики (ДНР), сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Кроме того, в сводке о ходе проведения специальной военной операции на 13 января говорится, что Вооруженные силы РФ группировки «Центр» нанесли поражение технике восьми механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов ДНР. В результате сражения украинская сторона потеряла семь боевых бронированных машин, в том числе технику производства США и Франции. Были ликвидированы девять орудий полевой артиллерии.

В ночь с 12 на 13 января в Брянской, Белгородской и Воронежской областях были уничтожены восемь украинских беспилотников.

Специальная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 г. Целью операции были названы денацификация, демилитаризация и защита населения Донбасса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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