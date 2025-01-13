ВС России взяли под контроль населенный пункт Песчаное в ДНР

Кроме того, в сводке о ходе проведения специальной военной операции на 13 января говорится, что Вооруженные силы РФ группировки «Центр» нанесли поражение технике восьми механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов ДНР. В результате сражения украинская сторона потеряла семь боевых бронированных машин, в том числе технику производства США и Франции. Были ликвидированы девять орудий полевой артиллерии.