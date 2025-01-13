МИД РФ будет добиваться соблюдения прав российских журналистов

Захарова заметила, что работу журналистов можно назвать одной из самых опасных. Речь и о военкорах, ежедневно рискующих жизнью, и обо всех преданных делу профессионалах. Преодолевая западную цензуру и санкции, российские СМИ развиваются, наращивают аудиторию и регулярно обходят в медиарейтингах западных конкурентов, отметила дипломат. На фоне волны репрессий и насилия против СМИ и журналистов международные структуры часто отмалчиваются, указала официальный представитель МИДа.