МИД РФ будет добиваться соблюдения прав российских журналистов
Россия будет добиваться соблюдения прав российских журналистов от руководства ЮНЕСКО, ОБСЕ, УВКПЧ ООН и прочих структур. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии ко Дню российской печати.
Дипломат поздравила с профессиональным праздником журналистов, редакторов, издателей, корректоров и других специалистов, причастных к созданию газет, журналов и работающих в цифровых медиа. По ее словам, сегодня на российских журналистов возложена миссия противостоять дезинформации. Даже в условиях медийного давления СМИ доносят правду до отечественной и мировой общественности.
Захарова заметила, что работу журналистов можно назвать одной из самых опасных. Речь и о военкорах, ежедневно рискующих жизнью, и обо всех преданных делу профессионалах. Преодолевая западную цензуру и санкции, российские СМИ развиваются, наращивают аудиторию и регулярно обходят в медиарейтингах западных конкурентов, отметила дипломат. На фоне волны репрессий и насилия против СМИ и журналистов международные структуры часто отмалчиваются, указала официальный представитель МИДа.
«Продолжим добиваться неукоснительного соблюдения принципов свободы доступа к информации и плюрализма СМИ, создания максимально благоприятных и безопасных условий работы для российских медиа и журналистов за рубежом», – подчеркнула Захарова.
4 января украинский беспилотник атаковал автомобиль с журналистами на автодороге Донецк – Горловка в Донецкой народной республике. От ранений скончался корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Пострадали еще четверо представителей СМИ. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту гибели корреспондента. Захарова сообщила, что Россия потребовала от ЮНЕСКО осуждения ситуации с гибелью Мартемьянова.