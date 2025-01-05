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СК возбудил уголовное дело после гибели корреспондента «Известий» в ДНР

Автомобиль с журналистами попал под удар украинского дрона
Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту гибели внештатного журналиста издания «Известия» в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статьям 105, 167 УК РФ об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, умышленном повреждении имущества.

4 января дрон ВСУ атаковал автомобиль с журналистами на автодороге Донецк – Горловка в ДНР. От ранений скончался корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Ранения получили еще четверо представителей СМИ.

После гибели корреспондента представитель МИД России Мария Захарова потребовала от ЮНЕСКО и международных правозащитных организаций осуждения действий киевского режима.

28 декабря 2024 г. от удара украинского беспилотника погиб редактор телеканала «Известия», который участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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