СК возбудил уголовное дело после гибели корреспондента «Известий» в ДНР

СК возбудил уголовное дело после гибели корреспондента «Известий» в ДНРАвтомобиль с журналистами попал под удар украинского дрона
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту гибели внештатного журналиста издания «Известия» в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по статьям 105, 167 УК РФ об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, умышленном повреждении имущества.
4 января дрон ВСУ атаковал автомобиль с журналистами на автодороге Донецк – Горловка в ДНР. От ранений скончался корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Ранения получили еще четверо представителей СМИ.
После гибели корреспондента представитель МИД России Мария Захарова потребовала от ЮНЕСКО и международных правозащитных организаций осуждения действий киевского режима.
28 декабря 2024 г. от удара украинского беспилотника погиб редактор телеканала «Известия», который участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2022 г.