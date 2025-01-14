Fox News: республиканцы разработали проект о переговорах по покупке Гренландии
Союзники избранного президента США Дональда Трампа от Республиканской партии направили в палату представителей законопроект о разрешении переговоров по покупке Гренландии. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на копию документа.
Законопроект получил название «Сделаем Гренландию снова великой» (Make Greenland Great Again Act), которое созвучно с ключевым лозунгом Трампа «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again).
Один из авторов документа, член палаты представителей от штата Теннесси Энди Оглс, заявил в интервью Fox News, что нынешний президент США Джо Байден подрывал репутацию страны, но с приходом Трампа американские экономические и оборонные интересы больше не будут отходить на второй план, и республиканцы готовы в этом помочь.
Если закон о переговорах будет принят, то это позволит Трампу начать переговоры с Данией о покупке Гренландии сразу после инаугурации 20 января. На момент публикации Fox News проект поддержали 10 республиканцев из палаты представителей.
В декабре 2024 г. Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде в своей новогодней речи заявил, что хочет добиться независимости от Дании. По договору 2009 г. Гренландия может объявить независимость от Копенгагена только в случае, если жители острова проголосуют за это на референдуме. Сам Трамп в конце декабря пояснял, что владение Гренландией необходимо США «в интересах национальной безопасности и свободы во всем мире».