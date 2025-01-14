Fox News: республиканцы разработали проект о переговорах по покупке Гренландии

В декабре 2024 г. Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде в своей новогодней речи заявил, что хочет добиться независимости от Дании. По договору 2009 г. Гренландия может объявить независимость от Копенгагена только в случае, если жители острова проголосуют за это на референдуме. Сам Трамп в конце декабря пояснял, что владение Гренландией необходимо США «в интересах национальной безопасности и свободы во всем мире».