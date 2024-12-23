Трамп: США необходим контроль над Гренландией

В августе 2019 г. Трамп, занимавший тогда пост американского президента, выразил заинтересованность в покупке Гренландии, поскольку «стратегически» это была бы интересная сделка для Вашингтона. Добыча на острове редкоземельных металлов позволила бы США потеснить на этом рынке мирового лидера – Китай, отмечала Financial Times. Власти острова и Дании тогда сразу же заявили, что он не продается.