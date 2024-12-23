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Трамп: США необходим контроль над Гренландией

Ведомости

Соединенным Штатам для обеспечения национальной безопасности необходимо владение Гренландией и контроль над ней. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп, объявляя о назначении американским послом в Дании соучредителя PayPal и венчурного фонда Founders Fund, а также бывшего посла в Швеции Кена Хауэри.

«Я рад объявить, что выбрал Кена Хауэри на должность посла США в Дании. <...> В интересах национальной безопасности и свободы во всем мире США полагают, что владение и контроль над Гренландией абсолютно необходимы. Кен прекрасно справится с задачей представления интересов США», – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Гренландия – крупнейший остров на Земле, который расположен на северо-востоке Северной Америки, и автономная территория Дании. Большая его часть покрыта льдом, а население составляет лишь 56 000 человек.

В августе 2019 г. Трамп, занимавший тогда пост американского президента, выразил заинтересованность в покупке Гренландии, поскольку «стратегически» это была бы интересная сделка для Вашингтона. Добыча на острове редкоземельных металлов позволила бы США потеснить на этом рынке мирового лидера – Китай, отмечала Financial Times. Власти острова и Дании тогда сразу же заявили, что он не продается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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