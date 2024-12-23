Трамп: США необходим контроль над Гренландией
Соединенным Штатам для обеспечения национальной безопасности необходимо владение Гренландией и контроль над ней. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп, объявляя о назначении американским послом в Дании соучредителя PayPal и венчурного фонда Founders Fund, а также бывшего посла в Швеции Кена Хауэри.
«Я рад объявить, что выбрал Кена Хауэри на должность посла США в Дании. <...> В интересах национальной безопасности и свободы во всем мире США полагают, что владение и контроль над Гренландией абсолютно необходимы. Кен прекрасно справится с задачей представления интересов США», – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Гренландия – крупнейший остров на Земле, который расположен на северо-востоке Северной Америки, и автономная территория Дании. Большая его часть покрыта льдом, а население составляет лишь 56 000 человек.
В августе 2019 г. Трамп, занимавший тогда пост американского президента, выразил заинтересованность в покупке Гренландии, поскольку «стратегически» это была бы интересная сделка для Вашингтона. Добыча на острове редкоземельных металлов позволила бы США потеснить на этом рынке мирового лидера – Китай, отмечала Financial Times. Власти острова и Дании тогда сразу же заявили, что он не продается.