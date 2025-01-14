Российские военные уничтожили три украинских танка в Курской области

Российские военнослужащие за сутки уничтожили три танка вооруженных сил Украины (ВСУ), два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и миномет. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.