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Российские военные уничтожили три украинских танка в Курской области

Ведомости

Российские военнослужащие за сутки уничтожили три танка вооруженных сил Украины (ВСУ), два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и миномет. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Оперативно-тактическая, армейская авиация и огонь артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Викторовка, Гуево, Замостье, Ивашковский, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Михайловка, Мирный, Никольский, Николаево-Дарьино, Свердликово, Суджа, Черкасское Поречное, Южный, Басовка, Беловоды, Веселовка и Журавка в Сумской области. За сутки противник потерял более 460 военных.

Вооруженные силы РФ продолжают разгром украинских формирований на территории региона.

13 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинский беспилотник, оборудованный взрывным устройством, атаковал гражданский автомобиль в Беловском районе региона. Пострадали находившиеся в машине пожилые супруги. Следственный комитет РФ возбудил в отношении украинских военных уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 г., после вторжения украинских сил. В регионе объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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