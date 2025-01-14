Российские военные уничтожили три украинских танка в Курской области
Российские военнослужащие за сутки уничтожили три танка вооруженных сил Украины (ВСУ), два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и миномет. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Оперативно-тактическая, армейская авиация и огонь артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Викторовка, Гуево, Замостье, Ивашковский, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Михайловка, Мирный, Никольский, Николаево-Дарьино, Свердликово, Суджа, Черкасское Поречное, Южный, Басовка, Беловоды, Веселовка и Журавка в Сумской области. За сутки противник потерял более 460 военных.
Вооруженные силы РФ продолжают разгром украинских формирований на территории региона.
13 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинский беспилотник, оборудованный взрывным устройством, атаковал гражданский автомобиль в Беловском районе региона. Пострадали находившиеся в машине пожилые супруги. Следственный комитет РФ возбудил в отношении украинских военных уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 г., после вторжения украинских сил. В регионе объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.