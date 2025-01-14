Минобрнауки определило размер стипендий имени Жириновского
Минобрнауки разработало форму и размер стипендий имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского, следует из соответствующего проекта постановления кабмина. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.
По задумке ведомства, на стипендию Жириновского смогут рассчитывать студенты и аспиранты, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления. Студентам будет выплачиваться 15 000 руб. ежемесячно, аспирантам – 20 000. В начале года планируется распределять по 10 стипендий на студентов и аспирантов. Претендент должен обучаться на очной форме обучения, а также не может расчитывать на стипендию до второго курса. Раздавать стипендии будет ведомство по результатам конкурса. Также по результатам экзаменов у претендента не должно быть отметок «удовлетворительно», только выше.
Кандидаты на премию выдвигаются через научные советы. Также требуются научные публикации в одобреных ведомством профильных журналах. После конкурса ведомство 15 дней будет принимать решение, кому достанется стипендия. Министерство рассчитывает, что постановление вступит в силу с начала нового учебного года, 1 сентября 2025 г.
9 октября 2024 г. Минобрнауки поддержало предложение партии ЛДПР об учреждении стипендии имени Жириновского. С этим предложением в сентябре прошлого года обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину действующий лидер фракции Леонид Слуцкий.
4 октября список именных стипендий официально пополнили стипендии имени советского педагога Антона Макаренко, писателя Василия Сухомлинского, а также одного из основоположников научной педагогики в России Константина Ушинского, советского педагога Льва Выготского и писателя Николая Карамзина. Их начнут распределять с 1 сентября 2025 г.