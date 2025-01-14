Минобрнауки определило размер стипендий имени Жириновского

По задумке ведомства, на стипендию Жириновского смогут рассчитывать студенты и аспиранты, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления. Студентам будет выплачиваться 15 000 руб. ежемесячно, аспирантам – 20 000. В начале года планируется распределять по 10 стипендий на студентов и аспирантов. Претендент должен обучаться на очной форме обучения, а также не может расчитывать на стипендию до второго курса. Раздавать стипендии будет ведомство по результатам конкурса. Также по результатам экзаменов у претендента не должно быть отметок «удовлетворительно», только выше.