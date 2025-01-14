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Минобрнауки определило размер стипендий имени Жириновского

Ведомости

Минобрнауки разработало форму и размер стипендий имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского, следует из соответствующего проекта постановления кабмина. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.

По задумке ведомства, на стипендию Жириновского смогут рассчитывать студенты и аспиранты, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления. Студентам будет выплачиваться 15 000 руб. ежемесячно, аспирантам – 20 000. В начале года планируется распределять по 10 стипендий на студентов и аспирантов. Претендент должен обучаться на очной форме обучения, а также не может расчитывать на стипендию до второго курса. Раздавать стипендии будет ведомство по результатам конкурса. Также по результатам экзаменов у претендента не должно быть отметок «удовлетворительно», только выше.

Кандидаты на премию выдвигаются через научные советы. Также требуются научные публикации в одобреных ведомством профильных журналах. После конкурса ведомство 15 дней будет принимать решение, кому достанется стипендия. Министерство рассчитывает, что постановление вступит в силу с начала нового учебного года, 1 сентября 2025 г.

9 октября 2024 г. Минобрнауки поддержало предложение партии ЛДПР об учреждении стипендии имени Жириновского. С этим предложением в сентябре прошлого года обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину действующий лидер фракции Леонид Слуцкий.

4 октября список именных стипендий официально пополнили стипендии имени советского педагога Антона Макаренко, писателя Василия Сухомлинского, а также одного из основоположников научной педагогики в России Константина Ушинского, советского педагога Льва Выготского и писателя Николая Карамзина. Их начнут распределять с 1 сентября 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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