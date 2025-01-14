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Лавров пояснил первопричины конфликта на Украине словацкому вице-спикеру Данко

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил первопричины конфликта на Украине заместителю председателя парламента Словакии Андрею Данко в ходе личной встречи. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

«С российской стороны даны подробные разъяснения первопричин и генезиса конфликта, акцентирована контрпродуктивность позиции «коллективного Запада», продолжающего «накачивать» киевский режим вооружением», – сказано в сообщении.

Кроме того, Лавров и Данко также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и обменялись мнениями по международной повестке дня.

Делегация парламента Словакии прибыла в Россию 12 января. Ранее сообщалось, что делегация Словакии примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве.

В конце декабря 2024 г. в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным приезжал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Главной причиной приезда в Россию сам Фицо назвал транзит российского газа в его страну. Путин и Фицо также обсудили ситуацию на Украине. Президент РФ довел до сведения собеседника свое видение нынешней ситуации на полях сражений и ход спецоперации. Кроме того, удалось обсудить положение в энергетической сфере, в частности вопросы газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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