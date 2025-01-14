Лавров пояснил первопричины конфликта на Украине словацкому вице-спикеру Данко

В конце декабря 2024 г. в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным приезжал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Главной причиной приезда в Россию сам Фицо назвал транзит российского газа в его страну. Путин и Фицо также обсудили ситуацию на Украине. Президент РФ довел до сведения собеседника свое видение нынешней ситуации на полях сражений и ход спецоперации. Кроме того, удалось обсудить положение в энергетической сфере, в частности вопросы газа.