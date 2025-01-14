Лавров пояснил первопричины конфликта на Украине словацкому вице-спикеру Данко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил первопричины конфликта на Украине заместителю председателя парламента Словакии Андрею Данко в ходе личной встречи. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.
«С российской стороны даны подробные разъяснения первопричин и генезиса конфликта, акцентирована контрпродуктивность позиции «коллективного Запада», продолжающего «накачивать» киевский режим вооружением», – сказано в сообщении.
Кроме того, Лавров и Данко также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и обменялись мнениями по международной повестке дня.
Делегация парламента Словакии прибыла в Россию 12 января. Ранее сообщалось, что делегация Словакии примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве.
В конце декабря 2024 г. в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным приезжал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Главной причиной приезда в Россию сам Фицо назвал транзит российского газа в его страну. Путин и Фицо также обсудили ситуацию на Украине. Президент РФ довел до сведения собеседника свое видение нынешней ситуации на полях сражений и ход спецоперации. Кроме того, удалось обсудить положение в энергетической сфере, в частности вопросы газа.