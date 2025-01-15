Песков: выступающие на стороне ВСУ иностранные наемники – законные цели ВС РФ
Кремлю хорошо известно, что иностранные наемники принимают участие в боевых действиях на стороне Киева, они являются законными целями российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Они с оружием в руках воюют против наших военных, соответственно, они становятся законными целями», – подчеркнул представитель Кремля.
Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в интервью ABC 15 января заявила, что посол России в Канберре Алексей Павловский был вызван в МИД Австралии в связи с сообщениями о возможной гибели гражданина Австралии Оскара Дженкинса, принимавшего участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Вонг подчеркнула, что подтверждения этим сведениям пока нет, но в МИДе «серьезно обеспокоены его благополучием».
Песков заявил, что ему неизвестно о том, поднимался ли австралийцами этот вопрос в официальном порядке. Возможно, «по дипломатическим каналам уже имели место какие-то действия», но уточнить эту информацию Песков рекомендовал в российском Министерстве иностранных дел.