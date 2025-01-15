Песков: выступающие на стороне ВСУ иностранные наемники – законные цели ВС РФ

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в интервью ABC 15 января заявила, что посол России в Канберре Алексей Павловский был вызван в МИД Австралии в связи с сообщениями о возможной гибели гражданина Австралии Оскара Дженкинса, принимавшего участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Вонг подчеркнула, что подтверждения этим сведениям пока нет, но в МИДе «серьезно обеспокоены его благополучием».