Китай внес четыре компании США в список ненадежных из-за продажи оружия Тайваню

Попавшим под ограничения организациям запрещено заниматься импортно-экспортной деятельностью, связанной с Китаем, осуществлять новые инвестиции в КНР, также запрещается въезд руководящего состава этих компаний. Кроме того, топ-менеджерам этих компаний отменят разрешения на работу, пребывание или вид на жительство в Китае.