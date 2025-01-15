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Китай внес четыре компании США в список ненадежных из-за продажи оружия Тайваню

Ведомости

Китай внес четыре американские компании в реестр ненадежных организаций за продажу оружия Тайваню, следует из заявления минкоммерции КНР.

«[Организации] Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc., которые участвуют в продаже оружия Тайваню, будут включены в список неблагонадежных организаций», – говорится в сообщении.

Попавшим под ограничения организациям запрещено заниматься импортно-экспортной деятельностью, связанной с Китаем, осуществлять новые инвестиции в КНР, также запрещается въезд руководящего состава этих компаний. Кроме того, топ-менеджерам этих компаний отменят разрешения на работу, пребывание или вид на жительство в Китае.

Китай рассматривает Тайвань как свою территорию, однако тайваньское правительство считает, что остров является независимой от Пекина территорией. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении заявил, что никто не сможет остановить воссоединение Китая с Тайванем.

15 января помощник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Трамп планирует ускорить поставки оружия и техники Тайваню. 12 января вооруженные силы Тайваня сообщили, что восемь самолетов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приблизились к Тайваню, семь самолетов при этом вошли в зону ПВО острова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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