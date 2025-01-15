Китай внес четыре компании США в список ненадежных из-за продажи оружия Тайваню
Китай внес четыре американские компании в реестр ненадежных организаций за продажу оружия Тайваню, следует из заявления минкоммерции КНР.
«[Организации] Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc., которые участвуют в продаже оружия Тайваню, будут включены в список неблагонадежных организаций», – говорится в сообщении.
Попавшим под ограничения организациям запрещено заниматься импортно-экспортной деятельностью, связанной с Китаем, осуществлять новые инвестиции в КНР, также запрещается въезд руководящего состава этих компаний. Кроме того, топ-менеджерам этих компаний отменят разрешения на работу, пребывание или вид на жительство в Китае.
Китай рассматривает Тайвань как свою территорию, однако тайваньское правительство считает, что остров является независимой от Пекина территорией. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении заявил, что никто не сможет остановить воссоединение Китая с Тайванем.
15 января помощник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Трамп планирует ускорить поставки оружия и техники Тайваню. 12 января вооруженные силы Тайваня сообщили, что восемь самолетов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приблизились к Тайваню, семь самолетов при этом вошли в зону ПВО острова.