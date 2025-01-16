Премьер Дании вызвала лидеров бизнеса на встречу по Гренландии
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен вызвала руководителей компаний на встречу после заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией, сообщает Reuters.
Метте отказалась предоставлять информацию о ходе, месте, времени и участниках предстоящего собрания.
На территории Дании находятся штаб-квартиры таких международных компаний, как Carlsberg, производителей игрушек Lego, ювелирных изделий Pandora и ветряных турбин Vestas. Во встрече также примет участие генеральный директор датской Novo Nordisk, занимающейся производством лекарств, Ларс Фруергор Йоргенсен, подтвердили в компании.
7 января Трамп заявил, что не исключает возможность введения военных и экономических мер для взятия под контроль Гренландии и Панамского канала. Он предложил ввести пошлины против Дании, если она откажется от предложения президента о покупке острова.
Во время телефонного разговора между Фредериксен и Трампом премьер-министр Дании заявила, что будущее Гренландии зависит от нее самой, а Дания готова взять на себя ответственность по укреплению безопасности в Арктике.
14 января союзники Трампа от Республиканской партии направили в палату представителей законопроект о разрешении переговоров по покупке Гренландии. Законопроект получил название «Сделаем Гренландию снова великой». Сам избранный президент США считает, что контроль над Данией необходим Штатам для обеспечения национальной безопасности.