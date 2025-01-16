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Премьер Дании вызвала лидеров бизнеса на встречу по Гренландии

Ведомости

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен вызвала руководителей компаний на встречу после заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией, сообщает Reuters.

Метте отказалась предоставлять информацию о ходе, месте, времени и участниках предстоящего собрания.

На территории Дании находятся штаб-квартиры таких международных компаний, как Carlsberg, производителей игрушек Lego, ювелирных изделий Pandora и ветряных турбин Vestas. Во встрече также примет участие генеральный директор датской Novo Nordisk, занимающейся производством лекарств, Ларс Фруергор Йоргенсен, подтвердили в компании.

7 января Трамп заявил, что не исключает возможность введения военных и экономических мер для взятия под контроль Гренландии и Панамского канала. Он предложил ввести пошлины против Дании, если она откажется от предложения президента о покупке острова.

Во время телефонного разговора между Фредериксен и Трампом премьер-министр Дании заявила, что будущее Гренландии зависит от нее самой, а Дания готова взять на себя ответственность по укреплению безопасности в Арктике.

14 января союзники Трампа от Республиканской партии направили в палату представителей законопроект о разрешении переговоров по покупке Гренландии. Законопроект получил название «Сделаем Гренландию снова великой». Сам избранный президент США считает, что контроль над Данией необходим Штатам для обеспечения национальной безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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