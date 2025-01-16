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Зеленский: Украина не ведет с Россией закулисных переговоров

Ведомости

Украина не ведет закулисные переговоры с Россией о завершении конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями польских СМИ.

«Украина не ведет никаких закулисных разговоров. Это не в наших интересах. <…> Потому что для нас потеря доверия партнеров – это безусловно большой риск», – подчеркнул Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 15 января отказался комментировать вопрос о подлинности информации о переговорах России и Украины в Катаре о принципах защиты ядерных объектов от нападений. Об их вероятности писал Bloomberg со ссылкой на источник.

Ранее в январе Песков сообщил, что сейчас нет предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин не раз говорил об открытости и готовности России к контактам «со всеми странами, в том числе и с США».

14 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно сделать все возможное для того, чтобы Украина была нейтральным государством. По его словам, только это принесет мир на Украину и в Европу, а также обеспечит безопасность России. «В этом заключаются цели специальной военной операции», – считает спикер нижней палаты парламента.

19 декабря 2024 г. Путин заявлял, что у России «нет предварительных условий» для начала переговоров, но они должны проходить на базе стамбульских договоренностей марта 2022 г. и исходя из реалий, которые складываются «на земле». Путин подчеркивал, что Россия готова участвовать в мирных диалогах и подписывать соглашения лишь с легитимным руководителем Украины. Президент Украины Владимир Зеленский будет считаться Россией таковым исключительно после проведения выборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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