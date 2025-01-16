Зеленский: Украина не ведет с Россией закулисных переговоров

Ранее в январе Песков сообщил, что сейчас нет предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин не раз говорил об открытости и готовности России к контактам «со всеми странами, в том числе и с США».