Зеленский: Украина не ведет с Россией закулисных переговоров
Украина не ведет закулисные переговоры с Россией о завершении конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями польских СМИ.
«Украина не ведет никаких закулисных разговоров. Это не в наших интересах. <…> Потому что для нас потеря доверия партнеров – это безусловно большой риск», – подчеркнул Зеленский.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 15 января отказался комментировать вопрос о подлинности информации о переговорах России и Украины в Катаре о принципах защиты ядерных объектов от нападений. Об их вероятности писал Bloomberg со ссылкой на источник.
Ранее в январе Песков сообщил, что сейчас нет предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин не раз говорил об открытости и готовности России к контактам «со всеми странами, в том числе и с США».
14 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно сделать все возможное для того, чтобы Украина была нейтральным государством. По его словам, только это принесет мир на Украину и в Европу, а также обеспечит безопасность России. «В этом заключаются цели специальной военной операции», – считает спикер нижней палаты парламента.
19 декабря 2024 г. Путин заявлял, что у России «нет предварительных условий» для начала переговоров, но они должны проходить на базе стамбульских договоренностей марта 2022 г. и исходя из реалий, которые складываются «на земле». Путин подчеркивал, что Россия готова участвовать в мирных диалогах и подписывать соглашения лишь с легитимным руководителем Украины. Президент Украины Владимир Зеленский будет считаться Россией таковым исключительно после проведения выборов.