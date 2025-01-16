Самолет «Освей» совместного производства РФ и Белоруссии выпустят в 2026 году
Первый образец самолета «Освей» совместного производства России и Белоруссии планируют произвести в 2026 г., сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус в интервью телеканалу «Беларусь 1».
В интервью Пантус отметил, что проект по совместному производству официально запущен на государственном уровне. В 2026 г. планируется выпуск опытного образца. Председатель Государственного военно-промышленного комитета страны считает, что создание «Освея» позволит Белоруссии сильно продвинуться в сфере авиастроения и даже создать собственную школу.
11 октября 2024 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией, которое предусматривает создание многоцелевого самолета «Освей». Реализация проекта будет проходить на базе ОАО «558-й Авиационный ремонтный завод».