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Самолет «Освей» совместного производства РФ и Белоруссии выпустят в 2026 году

Ведомости

Первый образец самолета «Освей» совместного производства России и Белоруссии планируют произвести в 2026 г., сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус в интервью телеканалу «Беларусь 1».

В интервью Пантус отметил, что проект по совместному производству официально запущен на государственном уровне. В 2026 г. планируется выпуск опытного образца. Председатель Государственного военно-промышленного комитета страны считает, что создание «Освея» позволит Белоруссии сильно продвинуться в сфере авиастроения и даже создать собственную школу.

11 октября 2024 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией, которое предусматривает создание многоцелевого самолета «Освей». Реализация проекта будет проходить на базе ОАО «558-й Авиационный ремонтный завод».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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