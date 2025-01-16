Самолет «Освей» совместного производства РФ и Белоруссии выпустят в 2026 году

В интервью Пантус отметил, что проект по совместному производству официально запущен на государственном уровне. В 2026 г. планируется выпуск опытного образца. Председатель Государственного военно-промышленного комитета страны считает, что создание «Освея» позволит Белоруссии сильно продвинуться в сфере авиастроения и даже создать собственную школу.