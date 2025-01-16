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Варданян заявил о фальсификациях в протоколах допроса

Ведомости

Бывший госминистр уже несуществующего Нагорного Карабаха Рубен Варданян в обращении к мировому сообществу, переданном через его семью, заявил, что ему не дали ознакомиться с официальным обвинительным заключением, говорится в его Telegram-канале.

Варданян находится в СИЗО Азербайджана с 27 сентября 2023 г. В сообщении указано, что из проведенных под стражей дней 340 – в одиночной камере, 23 дня – в карцере.

«Если вы читаете эти слова, значит, я исчерпал все другие способы донести до вас правду о том, что здесь происходит», – говорится в сообщении.

Варданян сообщает, что на данный момент ему предъявлены 42 обвинения, но ни ему, ни его адвокату не было предоставлено возможности ознакомиться с официальным обвинительным заключением. Перечень предъявляемых ему статей он получил 8 января 2025 г. Экс-госминистр Карабаха также указывает, что на него, его адвоката и переводчика оказывали давление, чтобы они согласились подписать документы задним числом, включая, по словам Варданяна, сфальсифицированные протоколы допросов, которые не состоялись.

Варданян заявляет, что не давал никаких показаний, кроме своих имени и фамилии во время первого допроса, остальные документы были подписаны под принуждением.

В своем обращении он выдвинул требования для проведения против него процесса. Среди них возможность получения материалов дела на русском языке на достаточное для ознакомления время, устранение всех фальсификаций, сделать процесс публичным с участием международных журналистов и представителей гуманитарных организаций и объединить дело Варданяна с делами других обвиняемых, так как более 400 томов его дела – это общие эпизоды.

«Знайте, я держусь и верю, что правда победит», – сказано в конце заявления.

Варданяна задержали 19 сентября 2023 г. после начала боевых действий в Нагорном Карабахе. Ему предъявлено обвинение по ст. 214.1 (финансирование терроризма), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп и участие в их деятельности) и 318.1 (пересечение границы Азербайджана без установленных документов) УК АР. Бывшему госминистру грозит до 14 лет лишения свободы, вину он не признает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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