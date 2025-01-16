Варданян заявил о фальсификациях в протоколах допроса

Варданян сообщает, что на данный момент ему предъявлены 42 обвинения, но ни ему, ни его адвокату не было предоставлено возможности ознакомиться с официальным обвинительным заключением. Перечень предъявляемых ему статей он получил 8 января 2025 г. Экс-госминистр Карабаха также указывает, что на него, его адвоката и переводчика оказывали давление, чтобы они согласились подписать документы задним числом, включая, по словам Варданяна, сфальсифицированные протоколы допросов, которые не состоялись.