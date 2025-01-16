Варданян заявил о фальсификациях в протоколах допроса
Бывший госминистр уже несуществующего Нагорного Карабаха Рубен Варданян в обращении к мировому сообществу, переданном через его семью, заявил, что ему не дали ознакомиться с официальным обвинительным заключением, говорится в его Telegram-канале.
Варданян находится в СИЗО Азербайджана с 27 сентября 2023 г. В сообщении указано, что из проведенных под стражей дней 340 – в одиночной камере, 23 дня – в карцере.
«Если вы читаете эти слова, значит, я исчерпал все другие способы донести до вас правду о том, что здесь происходит», – говорится в сообщении.
Варданян сообщает, что на данный момент ему предъявлены 42 обвинения, но ни ему, ни его адвокату не было предоставлено возможности ознакомиться с официальным обвинительным заключением. Перечень предъявляемых ему статей он получил 8 января 2025 г. Экс-госминистр Карабаха также указывает, что на него, его адвоката и переводчика оказывали давление, чтобы они согласились подписать документы задним числом, включая, по словам Варданяна, сфальсифицированные протоколы допросов, которые не состоялись.
Варданян заявляет, что не давал никаких показаний, кроме своих имени и фамилии во время первого допроса, остальные документы были подписаны под принуждением.
В своем обращении он выдвинул требования для проведения против него процесса. Среди них возможность получения материалов дела на русском языке на достаточное для ознакомления время, устранение всех фальсификаций, сделать процесс публичным с участием международных журналистов и представителей гуманитарных организаций и объединить дело Варданяна с делами других обвиняемых, так как более 400 томов его дела – это общие эпизоды.
«Знайте, я держусь и верю, что правда победит», – сказано в конце заявления.
Варданяна задержали 19 сентября 2023 г. после начала боевых действий в Нагорном Карабахе. Ему предъявлено обвинение по ст. 214.1 (финансирование терроризма), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп и участие в их деятельности) и 318.1 (пересечение границы Азербайджана без установленных документов) УК АР. Бывшему госминистру грозит до 14 лет лишения свободы, вину он не признает.