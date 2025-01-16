«Единая Россия» скорректировала партпроекты и ввела показатели их эффективности
«Единая Россия» на заседании президиума генсовета 16 января завершила работу по донастройке партийных проектов: некоторые из них были расширены, и по всем установлены показатели эффективности. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель партии.
Всего у «Единой России» теперь 22 проекта. Каждый из них получил паспорт с индивидуальными показателями эффективности. Например, проект «Зеленая экономика» планирует к 2026 г. добиться доведения доли вторичных ресурсов, используемых для производства сырья в промышленности и изготовления продукции и материалов в строительстве, до 15% и 20% соответственно. Проект «Моя карьера с Единой Россией» планирует оказывать помощь в трудоустройстве не менее 50 000 человек в год.
Партпроект «Zа Самбо» был расширен – партия запустила проект «Выбор сильных», который призван повысить доступность массового спорта (самбо, дзюдо и спортивной борьбы). Общественный совет возглавит сенатор РФ, Герой России, многократный олимпийский чемпион Александр Карелин.
Реализация проектов «Школа грамотного потребителя» и «Жители МКД» завершена и теперь запущена проект «Школа ЖКХ», его возглавит депутат Мосгордумы Александр Козлов.
«Мы сохраним лучшие практики, которые использовали эти годы – в том числе, конкурс «Лучший дом, лучший двор» и акцию «Международный день соседей». И продолжим прикладывать все усилия для обеспечения доступных, комфортных и безопасных условий проживания и повышения правовой грамотности в сфере ЖКХ», – пояснил секретарь генсовета Владимир Якушев.
Произошел и ряд кадровых изменений в управлении. Координатором партпроекта «Историческая память» стал руководитель центрального исполкома Александр Сидякин. Ранее проектом руководил депутат Госдумы Александр Хинштейн, который был назначен врио главы Курской области. Общественный совет проекта «Предпринимательство» возглавил президент «Опоры России» Александр Калинин.
О том, что партия обсуждает повышение эффективности своих проектов, «Ведомости» писали в конце ноября. Планировалось, что их паспорта будут дополнены разделами «партнеры проекта», «организационная структура управления проектом» и «источники финансирования», сообщал Якушев. Например, для проекта «Детский спорт» в качестве одного из KPI предлагалось установить участие не менее 600 000 человек в ежегодных всероссийских спортивных фестивалях, а для «Исторической памяти» – не менее 2 млн участников международной акции «Диктант Победы», рассказывал собеседник «Ведомостей» в «Единой России».