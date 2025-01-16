«Единая Россия» скорректировала партпроекты и ввела показатели их эффективности

Всего у «Единой России» теперь 22 проекта. Каждый из них получил паспорт с индивидуальными показателями эффективности. Например, проект «Зеленая экономика» планирует к 2026 г. добиться доведения доли вторичных ресурсов, используемых для производства сырья в промышленности и изготовления продукции и материалов в строительстве, до 15% и 20% соответственно. Проект «Моя карьера с Единой Россией» планирует оказывать помощь в трудоустройстве не менее 50 000 человек в год.