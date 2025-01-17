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Трамп назначил Сталлоне и Гибсона спецпослами в Голливуде

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп объявил имена своих специальных послов в Голливуде – ими стали актер Джон Войт, а также актеры и режиссеры Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Для меня большая честь объявить, что Джон Войт, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне будут моими специальными послами в великом, но очень проблемном месте – Голливуде (штат Калифорния). <…> Эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами, и я сделаю то, что они предлагают», – написал Трамп.

Войту, Гибсону и Сталлоне предстоит работать над тем, чтобы сделать Голливуд «лучше и сильнее, чем когда-либо прежде», и добиться возвращения его «золотого века». По словам политика, за последние четыре года Голливуд потерял много клиентов в зарубежных странах.

The Guardian отмечает, что Войт, Гибсон и Сталлоне являются давними сторонниками Трампа, но их обязанности в качестве спецпослов все-таки остаются неясными. Политик также давно осуждал Голливуд, где знаменитости в основном поддержали его главную соперницу на президентских выборах Камалу Харрис, отмечает издание. Пост Трампа, вероятно, также отсылает к снижению кассовых сборов в США, которые с трудом восстанавливаются после пандемии, а также к забастовке сценаристов и актеров в 2023 г., пишет The Guardian.

Свое заявление Трамп сделал на фоне продолжающихся в Калифорнии лесных пожаров. Goldman Sachs и Morgan Stanley опубликовали предварительные оценки влияния лесных пожаров на экономику США, прогнозируя существенные последствия в I квартале 2025 г. Общие потери от пожаров оцениваются в $40 млрд, что приведет к снижению ВВП на 0,2%. Банки ожидают сокращения от 20 000 до 40 000 рабочих мест в Калифорнии, преимущественно в секторе услуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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