Трамп назначил Сталлоне и Гибсона спецпослами в Голливуде

The Guardian отмечает, что Войт, Гибсон и Сталлоне являются давними сторонниками Трампа, но их обязанности в качестве спецпослов все-таки остаются неясными. Политик также давно осуждал Голливуд, где знаменитости в основном поддержали его главную соперницу на президентских выборах Камалу Харрис, отмечает издание. Пост Трампа, вероятно, также отсылает к снижению кассовых сборов в США, которые с трудом восстанавливаются после пандемии, а также к забастовке сценаристов и актеров в 2023 г., пишет The Guardian.