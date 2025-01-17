Трамп назначил Сталлоне и Гибсона спецпослами в Голливуде
Избранный президент США Дональд Трамп объявил имена своих специальных послов в Голливуде – ими стали актер Джон Войт, а также актеры и режиссеры Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.
«Для меня большая честь объявить, что Джон Войт, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне будут моими специальными послами в великом, но очень проблемном месте – Голливуде (штат Калифорния). <…> Эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами, и я сделаю то, что они предлагают», – написал Трамп.
Войту, Гибсону и Сталлоне предстоит работать над тем, чтобы сделать Голливуд «лучше и сильнее, чем когда-либо прежде», и добиться возвращения его «золотого века». По словам политика, за последние четыре года Голливуд потерял много клиентов в зарубежных странах.
The Guardian отмечает, что Войт, Гибсон и Сталлоне являются давними сторонниками Трампа, но их обязанности в качестве спецпослов все-таки остаются неясными. Политик также давно осуждал Голливуд, где знаменитости в основном поддержали его главную соперницу на президентских выборах Камалу Харрис, отмечает издание. Пост Трампа, вероятно, также отсылает к снижению кассовых сборов в США, которые с трудом восстанавливаются после пандемии, а также к забастовке сценаристов и актеров в 2023 г., пишет The Guardian.
Свое заявление Трамп сделал на фоне продолжающихся в Калифорнии лесных пожаров. Goldman Sachs и Morgan Stanley опубликовали предварительные оценки влияния лесных пожаров на экономику США, прогнозируя существенные последствия в I квартале 2025 г. Общие потери от пожаров оцениваются в $40 млрд, что приведет к снижению ВВП на 0,2%. Банки ожидают сокращения от 20 000 до 40 000 рабочих мест в Калифорнии, преимущественно в секторе услуг.