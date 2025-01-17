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Лекорню назвал агрессивным наведение Россией ПВО на самолет-разведчик

Ведомости

Франция считает агрессивным и неприемлемым наведение российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на французский самолет-разведчик Atlantique 2, который находился в небе над Балтийским морем. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в соцсети X.

По его словам, в ночь с 15 на 16 января самолет якобы подвергся попытке устрашения со стороны России. Воздушное судно осуществляло патрулирование в международном воздушном пространстве над Балтийским морем в рамках операции НАТО и было засечено радаром наведения системы ПВО С-400.

14 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры своих стран. Миссия будет носить название Baltic Sentry. Премьер-министр Польши Дональд Туск заметил, что усиление военного контроля в Балтийском море было польской инициативой.

30 декабря 2024 г. НАТО объявило о решении усилить присутствие в Балтийском море по просьбе Финляндии и Эстонии. Это случилось после повреждения кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Финские власти связывают его с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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