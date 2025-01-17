Лекорню назвал агрессивным наведение Россией ПВО на самолет-разведчик

30 декабря 2024 г. НАТО объявило о решении усилить присутствие в Балтийском море по просьбе Финляндии и Эстонии. Это случилось после повреждения кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Финские власти связывают его с Россией.