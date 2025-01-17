Лекорню назвал агрессивным наведение Россией ПВО на самолет-разведчик
Франция считает агрессивным и неприемлемым наведение российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на французский самолет-разведчик Atlantique 2, который находился в небе над Балтийским морем. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в соцсети X.
По его словам, в ночь с 15 на 16 января самолет якобы подвергся попытке устрашения со стороны России. Воздушное судно осуществляло патрулирование в международном воздушном пространстве над Балтийским морем в рамках операции НАТО и было засечено радаром наведения системы ПВО С-400.
14 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры своих стран. Миссия будет носить название Baltic Sentry. Премьер-министр Польши Дональд Туск заметил, что усиление военного контроля в Балтийском море было польской инициативой.
30 декабря 2024 г. НАТО объявило о решении усилить присутствие в Балтийском море по просьбе Финляндии и Эстонии. Это случилось после повреждения кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Финские власти связывают его с Россией.