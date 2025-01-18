ВС России взяли под контроль Времевку и Петропавловку в ДНР

Петропавловка перешла под контроль ВС РФ в результате «успешных наступательных действий» подразделения группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомства. Российские военные также поразили живую силу и технику семи механизированных бригад ВСУ в районах нескольких населенных пунктов ДНР. По данным Минобороны, в результате противник потерял до 585 военнослужащих.