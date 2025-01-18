ВС России взяли под контроль Времевку и Петропавловку в ДНР
Населенные пункты Времевка и Петропавловка в Донецкой народной республике (ДНР) перешли под контроль российских военных, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ в сводке о ходе военной спецоперации на Украине.
Петропавловка перешла под контроль ВС РФ в результате «успешных наступательных действий» подразделения группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомства. Российские военные также поразили живую силу и технику семи механизированных бригад ВСУ в районах нескольких населенных пунктов ДНР. По данным Минобороны, в результате противник потерял до 585 военнослужащих.
Контроль над Времевкой установили подразделения группировки войск «Восток» после продвижения «в глубину обороны противника», говорится в сообщении ведомства. Российские военнослужащие поразили две украинские бригады в районах населенных пунктов Константинополь и Великая Новоселка ДНР, ВСУ потеряли до 135 человек.
Село Украинка ДНР ранее на этой неделе перешло под контроль российских Вооруженных сил в результате наступления подразделения группировки войск «Центр», сообщало Минобороны. 14 января ведомство сообщило, что российские военные из группировки войск «Восток» водрузили флаг РФ во взятом под контроль селе Нескучном.